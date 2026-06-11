Borgo Mezzanone, corso gratuito di informatica per la comunità con il servizio “Stazione di Posta”

FOGGIA - A Borgo Mezzanone prende il via un corso gratuito di informatica di base aperto a tutta la comunità, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei partecipanti e favorire una maggiore autonomia nell’uso di computer e servizi online.

L’iniziativa rientra nelle attività del Centro Servizi “Stazioni di Posta”, spazio di prossimità dedicato all’accoglienza, all’orientamento e all’inclusione sociale, attivo sul territorio da diversi mesi. Il percorso formativo si svolgerà nelle giornate del 19 e 26 giugno 2026, dalle 16.30 alle 19.00, nella sede di Viale delle Rose 35.

Durante le lezioni verranno affrontati i principali strumenti digitali di base: uso del sistema operativo, videoscrittura, navigazione web, gestione della posta elettronica e conoscenza delle componenti hardware fondamentali.

Il progetto nasce da una co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ATS composta da cooperative e associazioni del territorio, con il coordinamento della cooperativa sociale Medtraining. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”, sostenuto dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Il servizio, operativo dal lunedì al venerdì, si propone come punto di riferimento per persone in condizione di fragilità sociale ed economica, promuovendo inclusione e accesso ai servizi territoriali.



