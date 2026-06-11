“Volto Verso” di Corrado Veneziano: ultimo weekend a Palazzo Starita per la mostra antologica

BARI - Si avvia alla conclusione, la mostra antologica di, ospitata negli spazi della, a Bari. L’esposizione, inaugurata lo scorso 12 maggio, chiuderà ufficialmente, dopo aver registrato un’ampia partecipazione di pubblico e un diffuso apprezzamento da parte di visitatori locali e turisti.

L’iniziativa ha riportato l’attenzione su un artista che ha mantenuto un legame profondo con la città di Bari, dove ha anche svolto attività in ambito teatrale e culturale. Numerosi i visitatori che, nelle settimane di apertura, hanno attraversato le sale di Palazzo Starita per esplorare un percorso espositivo che raccoglie opere provenienti da diverse fasi della carriera dell’autore.

Un percorso artistico tra identità e memoria

Lo stesso Veneziano ha descritto la mostra come un momento di sintesi e riflessione: «Un bilancio e una riflessione in un luogo privilegiato: una terra colta e schietta, e amata, che ha lasciato una identità profonda – dai volti alla gestualità delle persone, alla particolarissima luce del cielo e del mare – in tutto il mio lavoro artistico».

L’esposizione propone una selezione ampia e articolata della produzione dell’artista, dalle prime tele apprezzate da critici come Achille Bonito Oliva e Marc Augé, fino alle opere più recenti sostenute da istituzioni nazionali ed europee, tra cui la Presidenza del Consiglio, l’Unione Europea e il Museo del Louvre.

Particolare rilievo è dedicato al ciclo delle opere ispirate a Turandot, presentato per la prima volta a Bari in forma integrale, dopo le anteprime alla Scala di Milano e al Teatro del Giglio di Lucca.

Curatela e sostegni istituzionali

La mostra è curata da Francesca Barbi Marinetti e sostenuta da numerosi enti e istituzioni, tra cui Fondazione Puglia, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, Puglia Cultura e Territorio, il FAI – Sezione di Bari, la Presidenza della Commissione Cultura della Camera, oltre a diverse associazioni culturali e realtà private del territorio.

Ultimi giorni di apertura

L’ingresso alla mostra è gratuito fino a domenica 14 giugno, con apertura dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.