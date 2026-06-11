Arena del Levante, presentazione del calendario estivo degli eventi live alla Fiera del Levante
BARI - Si terrà lunedì 15 giugno alle ore 10, presso la sala riunioni del Centro direzionale della Fiera del Levante di Bari, la conferenza stampa di presentazione del calendario estivo degli eventi live dell’Arena del Levante.
Lo spazio esterno della Fiera ospiterà un programma composto da 23 appuntamenti tra concerti e dj set, che animeranno la stagione estiva barese. Nel corso dell’incontro verranno illustrati nel dettaglio il calendario completo, gli artisti coinvolti e tutte le informazioni organizzative relative alle date.
All’appuntamento con la stampa interverranno il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, il direttore generale di Musicaeparole Francesco Susca, l’amministratore di Piemme Eventi Salvatore Pagano e l’amministratore di Bass Culture Vincenzo Bellini.
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