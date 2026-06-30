Borsa di studio 'Palmira Martinelli', la nuova iniziativa di Legalitria Aps



Nell’ambito delle iniziative dell’associazione Legalitria Aps è stato pubblicato il bando per la borsa di studio “Palmina Martinelli” rivolto a tutti gli studenti che hanno raggiunto la maturità e sono residente a Locorotondo. L’iniziativa intende promuovere attività finalizzate all’accrescimento culturale e di conoscenze per la diffusione capillare della cultura della legalità. Nell’ambito delle iniziative dell’associazione Legalitria Aps è stato pubblicato il bando per la borsa di studio “Palmina Martinelli” rivolto a tutti gli studenti che hanno raggiunto la maturità e sono residente a Locorotondo. L’iniziativa intende promuovere attività finalizzate all’accrescimento culturale e di conoscenze per la diffusione capillare della cultura della legalità.





La borsa di studio avrà una cadenza annuale ed è stata pensata per incentivare la prosecuzione negli studi attraverso in favore di studenti meritevoli, che abbiano sostenuto con successo l’esame conclusivo di scuole statali o paritarie, precisamente di Scuola Secondaria di Secondo Grado.





“Da sempre siamo impegnati nella promozione della cittadinanza attiva, con le scuole educhiamo i giovani all'impegno civile e pubblico, istituire una borsa di studio per i giovani meritevoli è uno sprone ed un incentivo ad essere sempre più partecipi e motivare i nostri ragazzi alla tutela e difesa dei valori democratici e costituzionali” ha dichiarato il presidente di Legalitria Aps Antonio Salamina.





Il Consiglio Direttivo dell‘Associazione delibererà annualmente l’ammontare ed il numero delle borse da assegnare agli alunni meritevoli che abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.





Il bando della borsa di studio nell’anno scolastico 2025/2026 è riservato agli studenti, non ripetenti, che devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune di Locorotondo alla data di pubblicazione del bando

b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione compresa tra 90/100 e 100/100





La domanda di partecipazione deve essere presentata dallo studente interessato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all‘indirizzo corrispondente dell’Associazione LEGALITRIA A.P.S: legalitria@pec.it , utilizzando l‘apposito modulo predisposto e allegato al bando, improrogabilmente entro le ore 24.00 del giorno 1° settembre 2026 e deve essere sottoscritta dallo stesso.





Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del titolo di studio conseguito nell'anno scolastico 2025/2026 ovvero il corrispondente certificato sostitutivo rilasciato dalla competente Istituzione scolastica,

- curriculum vitae recante specificatamente l’indicazione di attività sociali, culturali e di impegno civile svolte,

- modello ISEE,

- documento di identità del sottoscrittore.





Sarà una commissione di cinque componenti nominata dal Consiglio di Amministrazione di Legalitria Aps a valutare le domande.





Tutte le altre informazioni sono contenute nel bando allegato, unitamente al modulo di partecipazione.











