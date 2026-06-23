Modugno, voto di scambio politico-mafioso: chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone
MODUGNO – La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone nell’ambito dell’inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso relativo alle elezioni comunali di Modugno del 2020.
Tra gli indagati per i quali è stato richiesto il processo figurano l’ex sindaco Nicola Bonasia e l’ex assessore alle Attività produttive Antonio Lopez.
Secondo la ricostruzione della Procura, Bonasia avrebbe ottenuto il sostegno elettorale di alcuni esponenti del Clan Parisi attraverso la mediazione di Lopez, in cambio di presunte promesse legate a opportunità lavorative. A Lopez viene inoltre contestato di aver consegnato denaro a esponenti del clan per assicurarsi il consenso elettorale.
L’inchiesta avrebbe fatto emergere anche presunti accordi con appartenenti al Clan Diomede e con altre persone non ritenute appartenenti alla criminalità organizzata.
La richiesta della Dda sarà ora valutata dal giudice dell’udienza preliminare Giuseppe De Salvatore. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 16 luglio, quando si discuterà sulla decisione di un eventuale rinvio a giudizio.