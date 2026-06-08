Vandali al Parco Due Giugno: distrutti i cartelli degli alunni su sicurezza stradale

– Atti vandalici nelle scorse ore al, dove sono stati danneggiati diversi cartelli realizzati dagli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo

I manufatti, creati nell’ambito di un progetto di educazione civica e sicurezza stradale, sono stati trovati distrutti o abbandonati sull’erba.

L’intervento della polizia locale

A denunciare l’accaduto è stato il comando della polizia municipale di Bari, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli accertamenti si concentrano anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del parco.

Un progetto educativo colpito

I cartelli erano stati realizzati nell’ambito di un’iniziativa promossa con il supporto dell’associazione “aMichi di Michele Visaggi”, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e cittadini al rispetto del codice della strada e alla sicurezza urbana.

La condanna dell’episodio

Dal comando della polizia locale l’episodio viene definito come “un atto di pura inciviltà e una spregevole offesa al lavoro dei piccoli studenti”.

L’amministrazione e i promotori del progetto auspicano ora la possibilità di ripristinare i cartelli, coinvolgendo nuovamente scuole e associazioni per rilanciare l’iniziativa educativa.