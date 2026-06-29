Caldo africano, Bari da bollino rosso: allerta fino al 1° luglio. In arrivo temporali e grandinate
Il capoluogo pugliese tra le 22 città italiane con il massimo livello di emergenza del Ministero della Salute. Da mercoledì possibile cambio di scenario con una perturbazione dal Nord Europa
La Puglia continua a essere nella morsa dell’ondata di caldo africano. Bari è tra i 22 capoluoghi italiani contrassegnati dal bollino rosso del Ministero della Salute, il livello massimo di allerta che segnala condizioni di emergenza climatica con possibili conseguenze sulla salute dell’intera popolazione.
L’allerta resterà attiva almeno fino a mercoledì 1° luglio. Nel capoluogo pugliese sono previste temperature elevate, con valori massimi intorno ai 33 gradi e una temperatura percepita che potrebbe arrivare a 34 gradi a causa dell’afa.
Nei prossimi giorni il numero delle città italiane interessate dal bollino rosso potrebbe aumentare, passando da 22 a 25, confermando la persistenza della fase di caldo intenso che sta interessando gran parte del Paese.
Ma il clima rovente potrebbe subire una brusca interruzione. A partire da mercoledì 1° luglio è infatti atteso l’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa, destinata a provocare un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche.
Il passaggio perturbato potrebbe portare temporali anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento, con fenomeni inizialmente concentrati sulle regioni settentrionali e successivamente in estensione ad alcune aree del Centro-Sud.
Secondo le previsioni, dopo questa fase di instabilità l’anticiclone africano potrebbe nuovamente rafforzarsi, aprendo la strada a una nuova ondata di caldo intenso nelle settimane successive. Una situazione tipica delle estati degli ultimi anni, caratterizzate dall’alternanza tra periodi di caldo estremo e improvvisi episodi di forte instabilità atmosferica.