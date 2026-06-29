Volo Alghero-Bari Ryanair, passeggeri bloccati una notte in aeroporto: proteste per la mancata sistemazione

Disagi per decine di passeggeri del volo Ryanair Alghero-Bari costretti a trascorrere un’intera notte all’interno dello scalo sardo a causa di un problema tecnico che ha impedito la partenza dell’aereo.

Il volo, previsto per le 23.35 di domenica 28 giugno, è stato prima sospeso e successivamente riprogrammato alle 8 del mattino di lunedì 29 giugno, con arrivo all’aeroporto di Bari intorno alle 9.30.

Secondo quanto riferito dai passeggeri e riportato dal Quotidiano di Puglia, la compagnia avrebbe comunicato nella notte l’intenzione di organizzare una sistemazione alberghiera, ma l’assistenza annunciata non sarebbe poi arrivata. Ai viaggiatori sarebbe stato invece consegnato un voucher da 4 euro da utilizzare nei punti ristoro dell’aeroporto, una soluzione ritenuta insufficiente rispetto alla lunga attesa.

Tra le persone rimaste bloccate nel terminal anche alcuni passeggeri con disabilità, che avrebbero trascorso diverse ore sulle proprie sedie a rotelle in attesa di informazioni e di una soluzione alternativa.

La situazione avrebbe generato malcontento tra i presenti, anche a causa delle comunicazioni giudicate frammentarie e della mancanza di aggiornamenti chiari sull’orario effettivo della partenza.

Il volo è poi decollato nella mattinata successiva, ma resta la protesta dei viaggiatori che chiedono maggiore attenzione nella gestione delle emergenze e delle procedure di assistenza in caso di cancellazioni o ritardi prolungati.