Caldo estremo in Puglia, il 25 giugno scatta il bollino rosso: massima allerta per le temperature
BARI - La Puglia si prepara a una nuova giornata di caldo intenso: per giovedì 25 giugno è previsto il bollino rosso, corrispondente al livello massimo di allerta (livello 3), secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.
Dopo il bollino arancione (livello 2) previsto per oggi e domani, 23 e 24 giugno, l’ondata di calore raggiungerà dunque una fase di maggiore criticità, con condizioni climatiche che potrebbero mettere a rischio soprattutto le persone più vulnerabili.
A Bari, città presa come riferimento nel monitoraggio nazionale delle ondate di calore, le temperature percepite nella giornata di giovedì dovrebbero attestarsi intorno ai 35 gradi, ma non sono esclusi valori ancora più elevati nelle altre province pugliesi.
L’emergenza caldo, già in corso sul territorio regionale, comporta particolare attenzione per anziani, persone con fragilità, soggetti affetti da patologie croniche e donne in gravidanza, categorie maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature.
Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e prestare attenzione alle persone più a rischio, soprattutto durante le giornate caratterizzate dai livelli massimi di allerta.