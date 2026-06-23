Corpo senza vita rinvenuto sul lungomare di Barletta: indagini in corso per identificare la vittima

BARLETTA – Macabra scoperta nelle scorse ore sul lungomare di Barletta, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e strada vicinale Misericordia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, apparentemente di circa 35 anni.

L'allarme è scattato dopo il ritrovamento del cadavere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, una volta giunti nell'area, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Nella zona sono arrivati anche gli uomini della Guardia Costiera e gli agenti del Commissariato di Polizia di Barletta, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte e ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse, sul corpo sarebbero state riscontrate alcune lesioni, in particolare nella zona della testa. Si tratterebbe di ferite compatibili con morsi o piccole lacerazioni, circostanza che dovrà essere verificata attraverso gli approfondimenti investigativi e gli eventuali esami medico-legali disposti dall'autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi. Non viene esclusa la possibilità che il corpo sia stato trasportato dalle correnti marine fino al punto del ritrovamento, motivo per cui sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera.

L'area è stata transennata per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnici e delle operazioni di identificazione. Tra gli obiettivi delle indagini vi è infatti quello di risalire all'identità della vittima e verificare l'eventuale collegamento con denunce di scomparsa o segnalazioni di persone disperse.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli e gli accertamenti proseguono nel massimo riserbo da parte degli inquirenti.