Canosa, nuovo assalto a un bancomat Credem: colpo con esplosivo e fuga con chiodi sulla strada

CANOSA DI PUGLIA - Ancora un assalto a uno sportello bancomat in Puglia. Questa volta nel mirino è finita la filiale dellain via Kennedy, nel centro di

Secondo le prime ricostruzioni, un commando composto da quattro persone incappucciate avrebbe fatto esplodere l’ATM per accedere al denaro contenuto all’interno. Subito dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, proprio mentre sul posto stavano arrivando una pattuglia della vigilanza privata Vegapol e una volante della Polizia di Stato.

Per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, la banda avrebbe cosparso la carreggiata di chiodi a tre punte lungo il tratto tra via Corsica e l’accesso alla strada provinciale 231, creando ulteriori rischi anche per gli automobilisti in transito.

I danni alla filiale sono ingenti, mentre è ancora in fase di quantificazione l’ammontare del bottino sottratto.

Un’ondata di colpi nella zona

L’episodio si inserisce in una serie ravvicinata di attacchi simili: appena il 2 giugno erano stati presi di mira il bancomat della filiale di Intesa Sanpaolo a Trinitapoli e uno sportello delle Poste Italiane a Terlizzi, entrambi senza esito.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i filmati di videosorveglianza e la dinamica dell’azione per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e risalire al gruppo responsabile.