Mola di Bari, a Palazzo Pesce cinque appuntamenti tra lirica, jazz e grandi omaggi della musica internazionale

MOLA DI BARI - Un ricco calendario di eventi animerà, a, tra masterclass, concerti lirici e tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, in collaborazione con Agìmus e il Duke Jazz Club.

4 giugno: gran finale della masterclass lirica

Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 20.30 si terrà il concerto finale della Masterclass per cantanti lirici e pianisti accompagnatori, guidata dal soprano Maria Agresta e dal pianista Michele D’Elia.

L’appuntamento offrirà al pubblico un percorso musicale attraverso le pagine di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi, con giovani interpreti impegnati in un confronto con il grande repertorio operistico.

5 giugno: “Musica in 4D” tra De André, Dalla e Pino Daniele

Venerdì 5 giugno alle 21.00 la corte di Palazzo Pesce ospita “Musica in 4D”, progetto della SQuadraccia dedicato ai grandi cantautori italiani: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Pino Daniele.

Sul palco Tony Quadrello (voce e chitarra), Leonardo Torres (tastiere), Beppe Sequestro (basso) e Felix Di Turi (batteria) proporranno una rilettura contemporanea del songbook d’autore italiano.

6 giugno: omaggio a Nina Simone e Shirley Bassey

Sabato 6 giugno spazio a un concerto narrativo dedicato a due icone della musica mondiale, Nina Simone e Shirley Bassey.

Protagonisti Stefania Dipierro, Piero Vincenti e Fabio Accardi, con un repertorio che attraversa brani simbolo come Feeling Good, Sinnerman, Goldfinger e molti altri successi internazionali.

12 giugno: jazz fusion e improvvisazione

Il 12 giugno arriva Improvvise-Azioni, progetto degli UQUarteT, formazione pugliese che esplora jazz fusion, funk, R&B e soul, con special guest vocali.

13 giugno: viaggio musicale senza confini

Il 13 giugno “Le Voci dell’Anima” propone un percorso tra Italia, Francia, America Latina e Stati Uniti, con Ines Petrucci, Pino Mazzarano e Vito Di Modugno, in un repertorio multiculturale.

19 giugno: tributo a Whitney Houston

Chiusura il 19 giugno con “Whitney in my heart”, omaggio alla voce di Whitney Houston, interpretato da Luciana Negroponte e band, in un viaggio tra gospel, ballad e sonorità pop-dance.

Un programma che conferma Palazzo Pesce come uno dei poli culturali più attivi del territorio, tra formazione, musica d’autore e contaminazioni artistiche internazionali.