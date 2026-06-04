Casarano, rapina alla Clinica Città di Casarano: malviventi armati fuggono con il bottino

CASARANO - Colpo a mano armata nella serata a, dove tre rapinatori hanno fatto irruzione nella struttura sanitariain via Santa Chiara.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi — con il volto coperto da passamontagna e armati di fucile e coltello — hanno minacciato il personale presente, costringendo l’addetto all’accettazione a consegnare il denaro contenuto in cassa.

Dopo aver preso il bottino, il gruppo è fuggito a bordo di una Fiat Panda grigia, risultata successivamente rubata. La rapida fuga ha impedito un immediato intervento delle forze dell’ordine.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’azione criminale.