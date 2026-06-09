A Bari “L'Arte a supporto della Libertà: artisti ucraini e italiani uniti nel sostegno all'Ucraina”

BARI - Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, la suggestiva cornice della Biblioteca Metropolitana De Gemmis, situata all'interno del Complesso Santa Teresa dei Maschi a Bari (Strada Lamberti, 3), ospiterà l'importante evento culturale e mostra collettiva di beneficenza intitolata “L’ARTE a supporto della LIBERTA. Artisti ucraini e italiani uniti nel sostegno all’Ucraina”.L'iniziativa, ideata e promossa da CARICOM s.r.l., vede l'impegno diretto del suo Amministratore Unico e co-organizzatore Francesco Ferlan Dellorco insieme alla curatrice, coordinatrice e artista Ala Zarvanytska, titolare dello studio AcquArt. Il progetto ha raccolto fin da subito il convinto supporto delle massime istituzioni locali e della diplomazia internazionale, fregiandosi del prestigioso patrocinio della Città Metropolitana di Bari — che interverrà ufficialmente nelle persone del Sindaco, Dott. Vito Leccese, e dell'Assessore Francesca Bottalico, delegata alla promozione socio-culturale e al turismo —, dell'Ambasciata d'Ucraina presso la Repubblica Italiana, rappresentata dall'Addetta Culturale Vilena Kholiavytska, del Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli, del supporto dell’Associazione “Uniti per l’Ucraina” e dell’Associazione “Solidarietà per la Pace”.Ad arricchire il profondo valore civile, geopolitico e accademico della manifestazione, il programma ospiterà gli autorevoli contributi e interventi di Oleksandr Horodetskyy, Presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, e della Prof.ssa Kseniia Konstantynenko, docente dell’Università degli Studi di Padova. Un legame speciale con il territorio d'origine sarà inoltre testimoniato dalla presenza della Prof.ssa Lyudmila Cherviakova, docente e Vicepreside dell’Accademia d’Arte Contemporanea “Salvador Dalì” di Kyiv, istituto d'eccellenza che prenderà parte attiva alle sessioni culturali pomeridiane.La manifestazione nasce con il preciso intento di lanciare un forte e coeso messaggio di vicinanza al popolo ucraino e ai suoi patrioti che lottano quotidianamente per il dritto fondamentale alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione del proprio futuro. Valori universali e imprescindibili che, a seguito della drammatica e ingiustificata invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022, richiedono una rinnovata presa di coscienza e una strenua difesa da parte della comunità internazionale. Per questa ragione, sedici rinomati artisti ucraini e italiani si sono uniti per mettere i propri linguaggi espressivi al servizio del sostegno umanitario: tutte le opere in esposizione saranno infatti disponibili per l'acquisto e i fondi raccolti tramite la vendita saranno interamente devoluti in beneficenza.Artisti in esposizione: Svitlana Pasirska, Volodymyr Lutsyk, Ala Zarvanytska, Nataliya Karfut, Larysa Iskiv, Liliia Mochula, Corrado Veneziano, Lilia Babiak, Oleh Kolotay, Lyudmila Cherviakova, Ludmila Korol, Claudia Manelli, Ivan Paduano, Serena Galluzzi, Valentyna Pelykh, Natalya Vojtovych.Oltre alle sezioni espositive e ai panel di discussione, le due giornate saranno impreziosite dal concerto multimediale del Quartetto d’archi Felix dal titolo “Oikos: il Canto del Ritorno. Un viaggio musicale tra identità, memoria e dimora”, con un raffinato repertorio che spazia da autori classici a sonorità minimaliste e pop.