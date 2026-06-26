Conte, D’Alema e Decaro insieme a Cavallino: il 27 giugno la presentazione di 'Una nuova primavera' promossa da Orizzonti



CAVALLINO (LE) - Si terrà sabato 27 giugno, alle ore 18:30, presso Terre City, a Cavallino, la presentazione del libro "Una nuova primavera" di Giuseppe Conte, promossa dall’associazione Orizzonti. - Si terrà sabato 27 giugno, alle ore 18:30, presso Terre City, a Cavallino, la presentazione del libro "Una nuova primavera" di Giuseppe Conte, promossa dall’associazione Orizzonti.





L’iniziativa sarà introdotta da Giulia Gigante e vedrà gli interventi di Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, Massimo D’Alema, Presidente Fondazione Italianieuropei, e Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia. A moderare il confronto sarà Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani.





L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dall’Associazione Orizzonti, associazione nata con l’obiettivo di promuovere cultura politica, confronto pubblico e riflessione condivisa sui principali temi della vita sociale, civile, culturale e democratica del Paese e dei territori.





La presentazione del libro sarà l’occasione per un confronto sul presente e sul futuro dell’Italia, sul ruolo del Mezzogiorno, sulle sfide che attendono la Puglia e sulla necessità di rafforzare spazi di partecipazione, responsabilità e dialogo.



