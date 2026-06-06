Cerignola, nuovo assalto a un bancomat: esplode lo sportello della BPM nel centro cittadino

CERIGNOLA - Ancora un assalto a uno sportello bancomat in provincia di Foggia. Nella notte, a Cerignola, un gruppo di malviventi ha preso di mira un bancomat della Banca Popolare di Milano (BPM) situato nel centro cittadino, a pochi passi dalla Cattedrale.

Secondo le prime informazioni, i residenti della zona sono stati svegliati da due forti esplosioni avvertite a breve distanza l’una dall’altra. Il commando avrebbe agito in pochi minuti e, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato armato di mitra. L’azione si sarebbe svolta anche in presenza di alcuni cittadini che si trovavano in strada al momento dei fatti.

Non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello o se il colpo sia fallito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto, acquisire eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza e identificare i responsabili.

L’episodio arriva a poche ore dall’operazione dell’Arma dei Carabinieri che ha portato all’arresto di sette persone ritenute coinvolte in due assalti a bancomat compiuti fuori regione.

Il fenomeno continua a destare preoccupazione nel Foggiano: dall’inizio del 2026 si contano già almeno quindici assalti tra bancomat e postamat, tra tentativi e colpi andati a segno, confermando una recrudescenza di questo tipo di criminalità sul territorio.