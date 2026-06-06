Salento, doppio assalto ai bancomat nella notte: colpiti Muro Leccese e Scorrano

LECCE - Notte di attacchi nel Salento, dove due sportelli automatici sono stati presi di mira da un commando composto da sei persone.

Il primo episodio si è verificato a Muro Leccese, in Piazza del Popolo, dove i malviventi sono arrivati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta e di un furgone. Qui è stato fatto esplodere il bancomat UniCredit utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un metodo che prevede l’inserimento di esplosivo nello sportello.

Poco dopo il gruppo si sarebbe spostato nel vicino comune di Scorrano, dove è stato preso di mira il Postamat situato in Piazza Vittorio Emanuele. Anche in questo caso l’esplosione ha distrutto lo sportello, ma da una prima verifica i banditi non sarebbero riusciti a portare via il denaro.

La fuga si è conclusa con il ritrovamento, alla periferia di Scorrano, dell’Alfa Romeo Giulietta utilizzata per l’azione, data alle fiamme e abbandonata dai responsabili.

Sul doppio episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati nella ricostruzione dei movimenti del commando e nell’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona.