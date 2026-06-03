Cobolli da sogno: batte Auger-Aliassime e vola alla prima semifinale Slam. L’Italia è certa di avere un azzurro in finale

PARIGI - Flavio Cobolli continua a scrivere la storia del suo Roland Garros. Il tennista romano ha conquistato la prima semifinale Slam della carriera superando in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 al termine di una battaglia durata oltre tre ore. Un successo che conferma la crescita del 24enne azzurro e che gli spalanca per la prima volta le porte dei migliori quattro in un torneo major.Dopo un avvio complicato, condizionato anche dal forte vento che ha caratterizzato la prima parte dell’incontro, Cobolli ha saputo reagire con personalità. Perso il primo set 6-4, il romano ha alzato progressivamente il livello del proprio tennis, recuperando anche uno svantaggio nel secondo parziale e prendendo il controllo della sfida una volta ritrovata continuità al servizio e negli scambi da fondo campo.La vittoria contro il numero quattro del seeding rappresenta uno dei risultati più prestigiosi della carriera dell’azzurro, protagonista di una prestazione di grande maturità tecnica e mentale. Cobolli ha saputo reggere la pressione nei momenti decisivi, imponendo il proprio ritmo e chiudendo la pratica in quattro set per festeggiare un traguardo mai raggiunto prima.In semifinale troverà il vincitore del derby tutto italiano tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Una sfida che garantisce già da ora all’Italia un posto nella finale del Roland Garros, confermando l’eccezionale momento vissuto dal tennis azzurro ai massimi livelli internazionali.Per Cobolli, però, il sogno non è ancora finito. Dopo aver centrato la sua prima semifinale Slam, il romano può continuare a inseguire un’impresa che fino a poche settimane fa sembrava impensabile. Parigi si tinge sempre più d’azzurro.