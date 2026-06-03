Nubifragio a Conversano, danni a luminarie e strutture della Festa delle Ciliegie

CONVERSANO - Un violento e improvviso nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su, causando danni in diverse zone della città e rendendo necessari interventi urgenti per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Particolarmente colpito corso Domenico Morea, dove le forti raffiche di vento e la pioggia intensa hanno danneggiato le luminarie ancora presenti dopo i festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna della Fonte, conclusi nei giorni scorsi. Disagi e danni sono stati registrati anche nei pressi dell'anfiteatro Belvedere, dove è stato interessato un albero, e alle casette utilizzate per la recente Festa delle Ciliegie.

Fortunatamente non si segnalano feriti né persone coinvolte. Fin dalle prime ore successive al maltempo, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Locale, tecnici comunali e operatori incaricati della gestione dell'emergenza.

«Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale, i tecnici comunali e tutti gli operatori che dal primo pomeriggio stanno lavorando senza sosta per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area colpita», ha dichiarato il sindaco

Il primo cittadino ha sottolineato come la rapidità degli interventi abbia consentito di riportare la situazione sotto controllo nonostante le difficili condizioni meteorologiche. «Continueremo a seguire l'evolversi delle condizioni meteo e gli interventi in corso, con l'obiettivo di ripristinare completamente la normalità nel più breve tempo possibile. La sicurezza della nostra comunità viene prima di tutto», ha aggiunto.

Le operazioni di verifica e ripristino proseguiranno nelle prossime ore per valutare l'entità complessiva dei danni provocati dal violento episodio di maltempo.