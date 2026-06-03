Ideale Bari, promozione celebrata a Palazzo della Città: il sindaco Leccese premia la squadra

BARI - La promozione indell’è stata celebrata oggi a Palazzo della Città, dove il sindaco di Bari,, ha ricevuto la squadra per rendere omaggio al recente successo sportivo.

Il club barese ha infatti conquistato l’accesso alla categoria superiore al termine della stagione di Prima Categoria, coronando un percorso culminato con la vittoria del campionato.

Nel corso dell’incontro istituzionale, il primo cittadino ha consegnato una targa celebrativa al capitano Mirko Di Bari, sottolineando il valore dell’impresa sportiva e il significato sociale del progetto. La delegazione dell’Ideale Bari ha ricambiato il gesto donando al sindaco una maglia personalizzata con il numero 1 e la scritta “Sindaco”, in un clima di cordialità e partecipazione.

La motivazione riportata sulla targa evidenzia il carattere identitario del club, definito come esempio di calcio popolare radicato nel territorio, fondato su passione, amicizia, volontariato e senso di appartenenza.

“È una bellissima impresa sportiva che ha fatto emozionare tante persone”, ha dichiarato Leccese, sottolineando come l’esperienza dell’Ideale Bari rappresenti un modello di sport partecipato, capace di andare oltre il semplice risultato agonistico e di valorizzare la dimensione comunitaria del calcio dilettantistico.

Un riconoscimento che suggella una stagione positiva per la società biancorossa e che rafforza il legame tra sport di base e istituzioni cittadine.