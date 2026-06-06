Conad Adriatico cresce ancora: fatturato oltre 2,35 miliardi e investimenti per 270 milioni nei prossimi tre anni

PUGNOCHIUSO – Crescita del fatturato, rafforzamento della quota di mercato e un nuovo piano di investimenti da oltre 270 milioni di euro. Sono i principali risultati emersi dall’assemblea di bilancio di Conad Adriatico, che ha approvato i conti del 2025 e illustrato le strategie di sviluppo per il prossimo triennio.

La cooperativa ha chiuso l’esercizio con un fatturato superiore a 2,35 miliardi di euro, in aumento del 4,83% rispetto all’anno precedente, e con una quota di mercato pari al 17,64% nelle aree di riferimento. Il patrimonio netto consolidato raggiunge invece i 411 milioni di euro.

Numeri sostenuti dall’attività di 261 soci imprenditori, una rete composta da 446 punti vendita e circa 9mila collaboratori, distribuiti tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Albania e Kosovo.

Piano di sviluppo da 270 milioni

Durante l’assemblea è stato presentato un piano triennale di investimenti da oltre 270 milioni di euro, destinato a sostenere la crescita della cooperativa attraverso quattro direttrici strategiche: sviluppo della rete commerciale, rafforzamento del legame con i territori, sostenibilità ambientale e sociale, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi.

«I risultati che presentiamo oggi sono il frutto di un impegno collettivo che non si esaurisce nei numeri», ha dichiarato Emiliano Ciaschetti, sottolineando il ruolo svolto da soci, collaboratori e clienti nel consolidamento del modello cooperativo.

Anche l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando ha evidenziato la scelta di continuare a investire nonostante le difficoltà economiche, puntando su qualità del servizio, competitività dei prezzi e innovazione.

Sostenibilità e sostegno ai territori

L’assemblea è stata anche l’occasione per presentare il secondo Bilancio di Sostenibilità della cooperativa, che documenta le attività sviluppate in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG).

Nel 2025 Conad Adriatico ha collaborato con 529 fornitori locali, generando un volume d’affari superiore a 475,7 milioni di euro, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni territoriali e sostenere l’economia delle comunità in cui opera.

Sul fronte sociale, la cooperativa ha destinato oltre 2,8 milioni di euro a iniziative di solidarietà, inclusione, sport, cultura e contrasto alla violenza di genere, anche attraverso il supporto della Fondazione Conad ETS.

Obiettivo crescita

Con i risultati del 2025 e il nuovo programma di investimenti, Conad Adriatico punta a consolidare la propria posizione di leadership nei territori serviti, rafforzando al tempo stesso il ruolo sociale della cooperativa e il sostegno alle economie locali. Un percorso che, secondo i vertici aziendali, continuerà a coniugare sviluppo economico, innovazione e attenzione alle comunità.