Porto Sant’Elpidio, crollo palazzina dopo probabile fuga di gas: tre morti e feriti

PORTO SANT’ELPIDIO – Sale a tre il bilancio delle vittime del crollo di una palazzina in via Trentino, avvenuto all’alba di questa mattina e con ogni probabilità causato da un’esplosione legata a una fuga di gas. Dopo il primo decesso accertato nelle prime ore, si sono aggiunti nel corso della giornata altri due morti, mentre diverse persone risultano ferite e ricoverate.

Le vittime sono il 47enne Giuseppe Pieroni, informatico e contitolare di una piccola azienda, la 89enne Ettorina Paccapelo, inizialmente dispersa e poi ritrovata senza vita sotto le macerie, e il figlio della donna, Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona dopo essere stato estratto vivo ma in condizioni critiche.

L’esplosione e il crollo

Secondo le prime ipotesi investigative, la deflagrazione sarebbe avvenuta a seguito di una fuga di gas, forse innescata all’accensione di una luce. L’esplosione ha provocato il collasso dell’edificio, riducendo lo stabile in macerie e rendendo immediatamente complessi gli interventi di soccorso.

Nell’immobile vivevano più nuclei familiari. I genitori del 47enne, un uomo di 89 anni e una donna di 70, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti all’ospedale Torrette di Ancona.

Soccorsi e operazioni di ricerca

Sul posto sono intervenuti oltre 60 vigili del fuoco, tra cui unità Usar (Urban Search and Rescue), squadre cinofile, droni per il monitoraggio dall’alto e personale specializzato nella gestione delle emergenze. Le operazioni di ricerca si sono protratte per ore tra le macerie, fino al recupero delle persone disperse.

Presenti anche sanitari del 118, polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Il sindaco di Porto Sant’Elpidio segue da vicino l’evoluzione della situazione.

Indagini in corso

Le cause dell’esplosione sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi tecnici e testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area resta sotto sequestro per consentire i rilievi.

Dalla Presidenza del Consiglio è arrivato un messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.