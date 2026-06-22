Concerto di Eros Ramazzotti a Bari: piano straordinario per bus e parcheggi, attive le navette per il San Nicola

BARI - In occasione del concerto diallo stadio San Nicola di Bari, in programma domani, martedì 23 giugno, è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità cittadina con il potenziamento dei collegamenti e l’attivazione di aree di sosta dedicate.

L’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, attiverà un servizio speciale di navette dirette dal centro città allo stadio. Il collegamento sarà operativo a partire dalle ore 14 con partenza da via Capruzzi e una sola fermata intermedia al Polipark, dove saranno disponibili oltre 1400 posti auto.

I bus navetta partiranno da via Capruzzi 152, sul lato dei binari, a sinistra dell’uscita del sottopasso della stazione in direzione del ponte di corso Cavour. Le corse saranno garantite circa ogni 12 minuti.

Per il rientro al termine del concerto, i bus partiranno da via Nicola Vernola, individuata come capolinea per il servizio di ritorno. Per utilizzare le navette sarà necessario essere in possesso di un regolare biglietto.

L’area di sosta del Polipark metterà a disposizione 1.384 posti auto coperti e 30 posti riservati alle persone con disabilità. Le tariffe prevedono un costo di 1 euro entro la prima ora di permanenza, 2 euro entro la seconda ora e 2,50 euro dalla terza ora fino alle 23, con tariffa massima giornaliera. Dalle 23.01 alle 4.59 sarà applicata una tariffa di 1 euro per ogni ora o frazione di ora.

Il conducente dell’auto parcheggiata potrà utilizzare gratuitamente il bus navetta, mentre per gli altri passeggeri sarà disponibile un biglietto agevolato al costo di 30 centesimi ciascuno, fino a un massimo di quattro persone per ogni veicolo lasciato in sosta.

Saranno inoltre operative le aree di parcheggio nei pressi dello stadio San Nicola dalle ore 7.30 alle 24, con una tariffa unica giornaliera di 3 euro per le automobili e 12 euro per i bus.

L’organizzazione invita gli spettatori a utilizzare i servizi predisposti per raggiungere il concerto e ridurre i disagi legati al traffico e alla sosta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Amtab 800450444.