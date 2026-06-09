Consiglio regionale, approvati debiti fuori bilancio per oltre 268mila euro

BARI - Nel corso della seduta del, è stata approvata a maggioranza una serie diper un totale di

La relazione in Commissione

La relazione è stata illustrata dal presidente della I Commissione Ubaldo Pagano, che ha spiegato come gli importi derivino principalmente da contenziosi in cui la pubblica amministrazione è risultata soccombente.

Le somme riguardano diversi ambiti: contenzioso civile e risarcitorio, controversie amministrative e tributarie, debiti legati a contributi consortili e spese giudiziarie.

Le voci del provvedimento

Il provvedimento rientra nella gestione ordinaria delle passività maturate a seguito di sentenze o accordi transattivi, che obbligano l’ente pubblico a coprire obbligazioni non previste nei bilanci iniziali.

L’approvazione consente quindi la regolarizzazione contabile delle somme dovute e la chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.