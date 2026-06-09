Consiglio regionale, approvati debiti fuori bilancio per oltre 268mila euro
BARI - Nel corso della seduta del Consiglio regionale della Puglia, è stata approvata a maggioranza una serie di debiti fuori bilancio per un totale di 268.580,86 euro.
La relazione in Commissione
La relazione è stata illustrata dal presidente della I Commissione Ubaldo Pagano, che ha spiegato come gli importi derivino principalmente da contenziosi in cui la pubblica amministrazione è risultata soccombente.
Le somme riguardano diversi ambiti: contenzioso civile e risarcitorio, controversie amministrative e tributarie, debiti legati a contributi consortili e spese giudiziarie.
Le voci del provvedimento
Il provvedimento rientra nella gestione ordinaria delle passività maturate a seguito di sentenze o accordi transattivi, che obbligano l’ente pubblico a coprire obbligazioni non previste nei bilanci iniziali.
L’approvazione consente quindi la regolarizzazione contabile delle somme dovute e la chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.
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