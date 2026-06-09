Astràgali Teatro in Tunisia per il progetto internazionale 'ABC – The Alphabet of Love'



Il direttore artistico Fabio Tolledi guida tre giornate di attività intense presso il Centro d'Arti Drammatiche e Sceniche di Kef





Continuano le attività dell’ultimo progetto internazionale di Astràgali Teatro “ABC - The Alphabet of Love” che dopo la chiusura dell’International Host Lab in Spagna, apre le attività in Tunisia. Si tiene dall’ 8 al 10 giugno il workshop internazionale intensivo di tre giorni organizzato in collaborazione con il Centre Culturel Aykart presso il Centro d'Arti Drammatiche e Sceniche di Kef tenuto da Fabio Tolledi, regista, direttore artistico di Astràgali Teatro e Presidente del Centro Italiano dell'ITI - International Theatre Institute UNESCO. Il workshop, inserito nell’ambito dell’International Host Lab in Tunisia, è rivolto agli studenti del dell'Istituto d'Arti Drammatiche e Sceniche di Kef che avranno il modo di conoscere e confrontarsi con la pratica ed i metodi di Astràgali Teatro, che da molto tempo è ospite ogni anno in Tunisia per sviluppare metodi e prassi del teatro sociale e di comunità e del teatro contro la guerra ed il conflitto.





Il progetto proseguirà ad El Kef con decine di attività, tra le quali la presentazione al pubblico di El Kef e di Makhtar dello spettacolo “Fimmene!”, una delle produzioni storiche di Astràgali Teatro più apprezzate a livello internazionale, che sarà portato in scena il 21 e 22 giugno





“ABC (Arts/Borders/Communities) - The Alphabet of Love”, coordinato da Astràgali Teatro, in partenariato con Grotowski Institute (Polonia), Centre Culturel Aykart (Tunisia), Fundación de la Danza 'Alicia Alonso' dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna), Musei e Gallerie Municipali di Podgorica e Teatro Municipale di Podgorica (Montenegro) e AVR LAB del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia) è uno dei pochi con durata triennale approvati in tutta Europa nell’ambito del programma Creative Europe dell’Unione Europea. Il nome del progetto rielabora il titolo dell’opera di Brecht “L’Abicì della guerra” ed è incentrato su un complesso programma di attività artistiche multidisciplinari, pensato per promuovere lo scambio culturale e la pace attraverso il teatro.





Le attività del progetto rappresentano un’opportunità importante di diffusione e trasmissione di pratiche, come quella dell’ospitalità, necessarie per la coesione dell’intera comunità internazionale, in cui le arti performative diventano strumento efficace per la creazione di rapporti di conoscenza, di scambio tra culture differenti, e prova concreta di una possibile convivenza tra i popoli, lontana da ostilità e violenza, che diventa ancora più necessaria in un contesto storico come quello attuale.



