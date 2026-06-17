Conversazioni dal Mare 2026, a Giovinazzo torna la rassegna letteraria tra giornalismo, cultura e grandi storie

GIOVINAZZO - Daltorna a trasformarsi in un grande palcoscenico sul mare per la decima edizione di, la rassegna letteraria che inaugura la stagione culturale pugliese con tre giornate dedicate al confronto, alla lettura e all’analisi del presente.

Ideata e organizzata dall’Associazione Artemia, la manifestazione ospiterà nove appuntamenti con protagonisti del giornalismo, della cultura e della vita pubblica italiana, chiamati a raccontare il nostro tempo attraverso libri, esperienze e riflessioni sui grandi temi dell’attualità.

Democrazia, informazione, economia, migrazioni, sviluppo del Mezzogiorno e trasformazioni sociali saranno al centro dell’edizione 2026, che punta ancora una volta a valorizzare la cultura come strumento di crescita per i territori e le comunità.

La serata inaugurale di venerdì 19 giugno si aprirà con Carlo Bonini, che presenterà Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, un volume dedicato al delicato rapporto tra sicurezza e libertà. A seguire sarà protagonista Valentina Bisti con Tutti i colori dell’Italia che vale. Storie di un Paese che guarda avanti, racconto di un’Italia capace di innovare e costruire futuro. La prima giornata si chiuderà con Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, che porterà sul palco storie di coraggio, salvezza e umanità vissute oltre i confini.

Sabato 20 giugno il festival sarà dedicato ai temi dello sviluppo economico e al ruolo del Sud. Il primo incontro, Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d’Impresa 2026, vedrà il confronto tra Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno sulle opportunità e sulle prospettive del Mezzogiorno.

Spazio poi a Giovanna Melandri, economista e manager culturale, con una riflessione sulle trasformazioni della democrazia occidentale e sul ruolo degli Stati Uniti. Annalisa Cuzzocrea presenterà invece E non scappare mai, dedicato alla figura di Miriam Mafai e alla sua esperienza nella storia italiana del Novecento.

A chiudere la serata sarà Corrado Formigli, che affronterà il tema del giornalismo come presidio democratico in un periodo segnato da conflitti internazionali e nuove sfide informative.

Domenica 21 giugno la rassegna proporrà un incontro tra musica e narrazione. L’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal maestro Giulio Marazia, accompagnerà le letture di Corrado La Grasta nello spettacolo L’amore raccontato in musica, un viaggio tra parole e note.

Successivamente salirà sul palco Giovanna Botteri con Raccontare il mondo. Storie di confini invisibili e di popoli divisi, un racconto attraverso guerre, frontiere e realtà lontane. Il gran finale sarà affidato a Stefano Massini, autore e drammaturgo, protagonista di un incontro dedicato alla forza della parola e della narrazione.

Anche quest’anno sarà presente Conversazioni dal Mare Young, la sezione dedicata ai bambini e alle famiglie curata da Lucrezia Mastrapasqua, con laboratori gratuiti di lettura e pittura dedicati ai temi dell’inclusione e della condivisione.

Per tre giorni Giovinazzo diventerà così un luogo di incontro tra autori, giornalisti e pubblico, con il mare a fare da cornice a storie e idee capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro.

L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno di istituzioni e realtà del territorio, tra cui Comune di Giovinazzo, Regione Puglia, Teca del Mediterraneo, Camera di Commercio di Bari, Fondazione Puglia, Puglia Culture, CEPELL e Aeroporti di Puglia.