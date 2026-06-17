Conversazioni dal Mare 2026, a Giovinazzo torna la rassegna letteraria tra giornalismo, cultura e grandi storie
GIOVINAZZO - Dal 19 al 21 giugno Cala Porto a Giovinazzo torna a trasformarsi in un grande palcoscenico sul mare per la decima edizione di Conversazioni dal Mare, la rassegna letteraria che inaugura la stagione culturale pugliese con tre giornate dedicate al confronto, alla lettura e all’analisi del presente.
Ideata e organizzata dall’Associazione Artemia, la manifestazione ospiterà nove appuntamenti con protagonisti del giornalismo, della cultura e della vita pubblica italiana, chiamati a raccontare il nostro tempo attraverso libri, esperienze e riflessioni sui grandi temi dell’attualità.
Democrazia, informazione, economia, migrazioni, sviluppo del Mezzogiorno e trasformazioni sociali saranno al centro dell’edizione 2026, che punta ancora una volta a valorizzare la cultura come strumento di crescita per i territori e le comunità.
La serata inaugurale di venerdì 19 giugno si aprirà con Carlo Bonini, che presenterà Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, un volume dedicato al delicato rapporto tra sicurezza e libertà. A seguire sarà protagonista Valentina Bisti con Tutti i colori dell’Italia che vale. Storie di un Paese che guarda avanti, racconto di un’Italia capace di innovare e costruire futuro. La prima giornata si chiuderà con Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, che porterà sul palco storie di coraggio, salvezza e umanità vissute oltre i confini.
Sabato 20 giugno il festival sarà dedicato ai temi dello sviluppo economico e al ruolo del Sud. Il primo incontro, Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d’Impresa 2026, vedrà il confronto tra Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno sulle opportunità e sulle prospettive del Mezzogiorno.
Spazio poi a Giovanna Melandri, economista e manager culturale, con una riflessione sulle trasformazioni della democrazia occidentale e sul ruolo degli Stati Uniti. Annalisa Cuzzocrea presenterà invece E non scappare mai, dedicato alla figura di Miriam Mafai e alla sua esperienza nella storia italiana del Novecento.
A chiudere la serata sarà Corrado Formigli, che affronterà il tema del giornalismo come presidio democratico in un periodo segnato da conflitti internazionali e nuove sfide informative.
Domenica 21 giugno la rassegna proporrà un incontro tra musica e narrazione. L’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal maestro Giulio Marazia, accompagnerà le letture di Corrado La Grasta nello spettacolo L’amore raccontato in musica, un viaggio tra parole e note.
Successivamente salirà sul palco Giovanna Botteri con Raccontare il mondo. Storie di confini invisibili e di popoli divisi, un racconto attraverso guerre, frontiere e realtà lontane. Il gran finale sarà affidato a Stefano Massini, autore e drammaturgo, protagonista di un incontro dedicato alla forza della parola e della narrazione.
Anche quest’anno sarà presente Conversazioni dal Mare Young, la sezione dedicata ai bambini e alle famiglie curata da Lucrezia Mastrapasqua, con laboratori gratuiti di lettura e pittura dedicati ai temi dell’inclusione e della condivisione.
Per tre giorni Giovinazzo diventerà così un luogo di incontro tra autori, giornalisti e pubblico, con il mare a fare da cornice a storie e idee capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro.
L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno di istituzioni e realtà del territorio, tra cui Comune di Giovinazzo, Regione Puglia, Teca del Mediterraneo, Camera di Commercio di Bari, Fondazione Puglia, Puglia Culture, CEPELL e Aeroporti di Puglia.