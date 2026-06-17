Palio di Oria, ci siamo quasi: un'edizione 2026 speciale prima di soffiare sulle 60 candeline



ORIA (BR) - Sono in corso e a buon punto i preparativi per la 59ª edizione del Corteo - Torneo, che da qualche anno ha saputo evolvere nel più ampio contenitore del Palio di Oria: non più soltanto la tradizionale due-giorni che da sempre si tiene nel secondo fine settimana di agosto, bensì una serie di eventi particolarissimi che caratterizzano la cittadina nel periodo estivo. - Sono in corso e a buon punto i preparativi per la 59ª edizione del Corteo - Torneo, che da qualche anno ha saputo evolvere nel più ampio contenitore del Palio di Oria: non più soltanto la tradizionale due-giorni che da sempre si tiene nel secondo fine settimana di agosto, bensì una serie di eventi particolarissimi che caratterizzano la cittadina nel periodo estivo.





Intanto, è partito il contest per selezionare tra la gente, entro il 5 luglio, il figurante che indosserà i panni dell'imperatore Federico II. Le candidature sono aperte e le istruzioni si trovano sul sito https://www.paliodioria.net/candidatura-federico-ii/





Se quest'anno la sfilata in costumi d'epoca fedeli alla storia e le gare tra i quattro Rioni - Castello, Judea, Lama e Santo Basilio - si terranno l'8 e il 9 agosto prossimi, i richiami agli antichi trascorsi oritani partiranno sin dalla prima feria agostana.





Le Notti Medievali animeranno il borgo fridericiano, costellate da eventi organizzati sia dalla Pro Loco - da sempre, il punto di riferimento organizzativo del Palio - sia dalle singole realtà rionali, grazie anche all'immancabile supporto dell'Amministrazione comunale, di altri enti pubblici e di partner privati che hanno deciso di puntare sulla credibilità di una manifestazione che appassiona la gente del posto, ma soprattutto attira numerosissimi turisti.





Il Palio di Oria, infatti, figura tra le più note e apprezzate rappresentazioni storiche, in parte rievocative, dell'intera Puglia e si colloca in questo settore tra le più radicate persino sul piano nazionale.





I 59 anni di questo 2026 sono particolarmente importanti, in quanto fungono idealmente da volano per il 60° "compleanno" del Torneo che ricorre nel 2027. L'organizzazione tiene molto a dare un assaggio circa quello che sarà il grande spettacolo del prossimo anno.





Non mancheranno, quindi, sorprese e colpi di scena che saranno man mano comunicati nel dettaglio durante le prossime settimane. Si prega, pertanto, di restare preparati perché anche stavolta ci sarà senz'altro da appassionarsi, divertirsi ed emozionarsi.





Gli aggiornamenti sul Palio di Oria possono essere seguiti, giorno per giorno, sui canali ufficiali della manifestazione.