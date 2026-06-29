Paura sul lungomare di Bari: uomo danneggia auto con un coltello, caccia al responsabile

BARI - Momenti di tensione ieri sera sul lungomare di Bari, dove un uomo di origine extracomunitaria, in evidente stato di alterazione secondo le prime ricostruzioni, avrebbe danneggiato diverse auto parcheggiate utilizzando un coltello.

La scena avrebbe richiamato l’attenzione di alcune persone presenti in zona, che avrebbero iniziato a inseguire l’uomo dopo aver assistito ai danneggiamenti. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

I militari hanno avviato le ricerche del responsabile per individuarlo e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sono in corso gli accertamenti per quantificare i danni provocati ai veicoli e verificare le eventuali responsabilità dell’uomo.