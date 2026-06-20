Costruzioni, in Puglia investimenti pubblici in crescita: +19,5% nel primo trimestre 2026

BARI - Prosegue il trend positivo degli investimenti pubblici in Puglia. Nel primo trimestre del 2026 la spesa dei Comuni destinata alle opere pubbliche è cresciuta delrispetto allo stesso periodo del 2025, trainata soprattutto dagli interventi legati alla fase conclusiva del PNRR e dagli investimenti in infrastrutture stradali, impianti sportivi ed edilizia pubblica.

Il dato conferma il risultato già registrato nel 2025, quando la spesa in conto capitale dei Comuni per investimenti infrastrutturali aveva fatto segnare un incremento del 25,9% rispetto al 2024, con circa 238 milioni di euro in più destinati alle opere pubbliche. I dati derivano da un’elaborazione di ANCE Puglia su informazioni SIOPE della Ragioneria dello Stato.

“L’andamento degli investimenti in opere pubbliche nei primi mesi dell’anno è positivo – dichiara il presidente di ANCE Puglia, Gerardo Biancofiore – e l’auspicio è che possa essere sostenuto fino al 2027 grazie ai programmi europei FESR e FSE+”.

Biancofiore ha inoltre espresso soddisfazione per l’approvazione del nuovo prezzario regionale 2026 da parte della Regione Puglia, sottolineando come l’aggiornamento rappresenti uno strumento fondamentale per garantire certezza operativa alle imprese in una fase caratterizzata da forti tensioni sui prezzi dei materiali e dell’energia.

Secondo il presidente di ANCE Puglia, il nuovo prezzario recepisce importanti tutele previste dal Codice dei Contratti Pubblici, introducendo meccanismi che consentono di riequilibrare i contratti in presenza di aumenti significativi dei costi delle materie prime, evitando che gli extra costi gravino esclusivamente sulle imprese esecutrici.

“L’inserimento di queste previsioni – ha aggiunto Biancofiore – rappresenta un passo fondamentale per accelerare gli investimenti, garantire la sostenibilità economica dei cantieri e favorire la crescita del territorio”.

Particolare apprezzamento è stato rivolto anche agli uffici tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Puglia per il lavoro svolto nell’aggiornamento del documento, considerato uno strumento essenziale per stazioni appaltanti, professionisti e imprese chiamati a gestire i numerosi investimenti previsti nei prossimi anni.

Per ANCE Puglia, il mantenimento di un prezzario costantemente aggiornato sarà decisivo per assicurare competitività alle imprese e consentire la realizzazione di infrastrutture moderne, in un contesto economico ancora condizionato dall’instabilità dei mercati internazionali e dall’aumento dei costi di produzione.