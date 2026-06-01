Domani il primo 'Cozza day' tra degustazioni e menù dedicati



In giornata cooking show e degustazioni a Taranto e Porto Cesareo. In tutta Puglia decine e decine di ristoratori celebrano nei loro menu la Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food





Al via “EGO Cozza Fest”, lo spin off di EGO Food Fest, il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.





“EGO Cozza Fest”, in particolare, è iniziato, a Taranto presso il Salone di ITS Mobilità, con un momento commovente: per il secondo anno è stata consegnata all’associazione Symbolum che opera a Taranto Vecchia, nella persona di Don Antonello Bruno, Viceparroco della Basilica Cattedrale “San Cataldo”, la borsa di studio intitolata alla memoria di Carlo De Donno, finalizzata a sostenere uno studente talentuoso della Città vecchia.





La mattinata è poi proseguita con il convegno “La Cozza Tarantina dal mare all’identità, dalla storia al futuro”: moderati da Monica Caradonna, conduttrice Linea Verde RAI1, sono intervenuti Marco D’Adamo, Presidente Slow Food Puglia, Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio Brindisi Taranto, Francesco Cosa, Assessore Comune di Taranto che parlerà del percorso verso il riconoscimento DOP, Michele Conversano, Dipartimento prevenzione - ASL Taranto, Roberto Carlucci, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Ambientali Università di Bari e di Fabrizio Basile, dirigente veterinario del Dipartimento prevenzione - ASL Taranto.





Aprendo i lavori Monica Caradonna, ideatrice con ilaria Donadeo della manifestazione, ha spiegato che «EGO Cozza Fest è uno spin-off di EGO Food Fest che mette al centro la Cozza nera di Taranto e che coinvolge tutta la Puglia in un racconto corale fatto di gusto, identità e territorio. È l’omaggio di EGO Food Fest alla storia, all’identità gastronomica e alle radici della Città di Taranto da sempre legata al suo mare. È la valorizzazione della sapienza dei ristoratori che hanno aderito a un innovativo progetto di comunicazione e valorizzazione».





Proprio nel corso del convegno, infatti, è stata presentata ufficialmente la richiesta di istituire il “Cozza Day”, il progetto di coinvolgimento dei ristoratori e pizzaioli pugliesi che, a partire da quest’anno, si terrà ogni 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica.





Questa “edizione zero” del “Cozza Day” si aprirà, alle ore 11.30 di martedì 2 giugno 2026, con lo show cooking dello chef Valerio Ferri, referente dei Ego Food Fest, e la degustazione a cura di Luciano Carriero, con protagonista assoluta la Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food; l’iniziativa si terrà presso il Centro Ittico Taranto Srl, in Via Costantinopoli n.40 a Taranto (Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento prodotto).





In contemporanea, sempre alle ore 11.30 di martedì 2 giugno, presso il Ristorante “Meeting” a Porto Cesareo, ci sarà una degustazione di cozze tarantine e caciocavallo, una iniziativa le cui presentazione sarà curata da Ilaria Donateo di Ego Food Fest (Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento prodotto).





Nella stessa giornata, inoltre, i ristoratori pugliesi che hanno aderito all’iniziativa dedicheranno alla Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food un menù o almeno un piatto che ne valorizzi le straordinarie caratteristiche organolettiche e il gusto.





Ego Food Fest 2026 è l’idea di Enogastro Hub aps ed è co-organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed è realizzata grazie al contributo di Petra Molino Quaglia, Moretti Forni, Gioiella, Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna, Varvaglione1921, Olio Forti, Frantoio Sant’Agata di Oneglia, Cippone Di Bitetto, Raffo, Programma Sviluppo, i comuni di Taranto e Martina Franca, la Provincia di Taranto, i Giochi del Mediterraneo.





EGO COZZA FEST - SPIN OFF DI EGO FOOD FEST È INSERITO NEL PROGETTO DI “COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA, REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE PUGLIA E PUGLIAPROMOZIONE. INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE 2021-2027. LINEA DI INTERVENTO 03.02 “TURISMO E OSPITALITA’” – RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO E PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE"





ELENCO RISTORANTI CHE HANNO ADERITO AL COZZA DAY (servizio pranzo)





Basile Liuzzi – Taranto, Cibo per la mente – Taranto, Core restaurant – Taranto, Radici Bistrot – Taranto, Gatto Rosso – Taranto, Fratelli Pesce – Taranto, La Pignata – Taranto, Baronè – Taranto, Siddharta – Taranto, Le Vecchie Cantine – Taranto, Batiment – Taranto, Gente di Mare – Taranto, In Rada – Taranto, Piccadilly – Taranto, Dipa – Taranto, Da Mò – Taranto, Barrio – Taranto, Dissapore - Carovigno (Br), Bros Trattoria - Martina Franca (Ta), Calamasciola – Savelletri (Br), Pasha’ - Polignano (Ba), Carem - Martano (Le), Casamatta - Manduria (Ta), Meeting - Porto Cesareo (Le), Le Macare – Alezio (Le), Il Delfino –Taranto, Elda Hotel – Monte Sant’Angelo (Fg).





ELENCO PIZZERIE CHE HANNO ADERITO AL COZZA DAY (servizio serale)





La succursale – Lecce, Panzeria - Conversano (Ba), Foch l’altro Forno - Mottola (Ta), Baronè – Taranto, Spazio Verdesca - pizza & bistrot - Molfetta (Ba), Capolinea 60 - Torre Maggiore (Fg), Gusti Giusti - Nociglia (Le), Spicchi & Morsi – Taranto, Vico Pizzeria – Taranto, La finestra sul cielo - Mottola (Ta), Brunda – Brindisi, Na Nuvola - Statte (Ta), Sapore Perfetto - Conversano (Ba), Big Boy - Vieste (Fg), Dai Bro’ ! – Taranto, ConTè Pizzeria - Conversano (Ba), Saracino pizza&passione - Crispiano (Ta), Losca Pizzeria - San Donaci (Br), Biga pizzeria - Bisceglie (Bat), Spiriti Gourmet – Lecce., Toruccio - Terrazza Adriatica - Giovinazzo (BA).