Doppio incidente sul lavoro all’Acciaierie d’Italia di Taranto: due operai feriti

TARANTO - Due distinti incidenti sul lavoro si sono verificati oggi nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto, l’ex Ilva. La segnalazione arriva da fonti sindacali.

Il primo episodio si è verificato nell’area Afo 4, dove un lavoratore di una ditta in appalto ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra. L’operaio è stato trasportato in ospedale per accertamenti radiografici e per la valutazione dell’entità delle lesioni.

Il secondo incidente è avvenuto nel reparto Agglomerato, in zona Omo. Secondo le prime informazioni, un mezzo di una ditta esterna si è ribaltato durante le attività operative. Nell’impatto un operaio avrebbe battuto la testa ed è stato sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare le sue condizioni.

Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica di entrambi gli episodi.