Maldarizzi Automotive rilancia 'Giovani Talenti': nuova edizione per formare i professionisti di domani



BARI – Maldarizzi Automotive S.p.A. annuncia la nuova edizione di “Giovani Talenti”, il percorso pensato per accompagnare le nuove generazioni all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore Automotive. – Maldarizzi Automotive S.p.A. annuncia la nuova edizione di “Giovani Talenti”, il percorso pensato per accompagnare le nuove generazioni all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore Automotive.





Un ponte concreto tra giovani e futuro professionale: giunto alla quarta edizione, “Giovani Talenti” ha già coinvolto negli anni decine di ragazzi e ragazze, molti dei quali oggi lavorano stabilmente nei team dell’azienda. Un risultato che conferma il valore di un’iniziativa capace di trasformare il potenziale in occupazione reale.





L’obiettivo è chiaro: intercettare giovani con attitudine al contatto con il pubblico e offrire loro gli strumenti giusti per crescere professionalmente. In un mercato del lavoro sempre più dinamico, Maldarizzi Automotive sceglie di investire su formazione, competenze e visione, contribuendo allo sviluppo del capitale umano in Puglia e Basilicata.





Il format unisce teoria e pratica: una prima fase di formazione intensiva a Bari, in collaborazione con i docenti di Quintegia, punto di riferimento nazionale nella formazione Automotive, seguita da un percorso sul campo all’interno dell’azienda.





Un modello che punta su competenze tecniche, ma soprattutto su relazione, empatia e qualità dell’esperienza cliente. Non solo teoria, ma un vero ingresso guidato nel mondo del lavoro.





Al termine del percorso formativo, i profili più meritevoli accederanno a un’esperienza professionale con concrete prospettive di inserimento stabile nelle sedi Maldarizzi Automotive.





Con “Giovani Talenti”, l’azienda conferma il proprio ruolo attivo nel creare opportunità per i giovani, puntando su un approccio moderno al lavoro: formazione, crescita e valorizzazione delle persone.



