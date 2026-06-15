DRIFFest 2026, il cinema incontra la letteratura: genitori e figli al centro dei primi appuntamenti

BARI - Prende il via la 17ª edizione di Del Racconto, il Film (DRIFFest 2026), il festival di cinema e letteratura organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli. Il programma si apre martedì 16 giugno e prosegue fino al 24 luglio con 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano e Sannicandro di Bari, includendo anche due incontri nella Casa circondariale di Trani.

Il filo conduttore delle prime tre giornate è il rapporto tra genitori e figli, esplorato attraverso cinema, narrativa e testimonianze artistiche.

Il festival si apre martedì 16 giugno proprio nella Casa circondariale (sezione maschile) di Trani con l’incontro “Del Racconto, il Coraggio (di farcela)”, realizzato in collaborazione con il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Dopo la proiezione del documentario Nino. 18 giorni, il regista Toni D’Angelo incontrerà i detenuti. Il film, dedicato al padre Nino D’Angelo, costruisce un racconto intimo sul rapporto tra padre e figlio, segnato da distanza, differenze culturali e un legame complesso ma profondo.

Mercoledì 17 giugno il festival si sposta a Bari, in largo Vito Maurogiovanni, con l’incontro “Del Racconto, le catene (umane)”. La serata si apre con la scrittrice Monica Acito, che presenta il romanzo Carità Carnale (Bompiani) in dialogo con la giornalista Antonella W. Gaeta. Il libro racconta un rapporto padre-figlia intenso e tormentato, attraversato da silenzi, fede, desiderio e trasformazione.

A seguire, sarà ospite per la prima volta del DRIFFest il regista Antonio Capuano, figura centrale del cinema indipendente italiano e punto di riferimento per la nuova generazione di autori. Verrà presentato il suo film L’isola di Andrea, che racconta la crisi di una coppia separata e il difficile equilibrio emotivo di un bambino conteso tra due genitori.

La settimana si chiude venerdì 19 giugno a Rutigliano con “Del Racconto, il cambiamento”. Protagonista sarà lo scrittore Mattia Insolia, che presenterà il romanzo La vita giovane (Mondadori), un affresco generazionale dedicato a un gruppo di ragazzi sospesi tra fragilità e desiderio di riscatto.

La serata proseguirà con la proiezione del film Malavia di Nunzia De Stefano, ambientato nella periferia di Napoli e centrato sul rapporto tra un adolescente e la madre, tra musica rap, marginalità e ricerca di emancipazione.

Tra gli ospiti delle prossime settimane del DRIFFest 2026 figurano Ivan Cotroneo, Wanda Marasco, Valentina Petrini, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare, Laura Samani, Petra Volpe, Lucia Chiarla, Carolina Cavalli, Nicolangelo Gelormini, Carine Tardieu, Pier Lorenzo Pisano e Margherita Spampinato.

Il festival, che quest’anno prevede 21 appuntamenti complessivi, è realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e diversi enti e comuni partner. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.