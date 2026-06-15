I Vogatori Remuri Brindisi conquistano la prima tappa del Meeting CSI 2026



BRINDISI - Brindisi ha accolto con entusiasmo il ritorno del Meeting CSI – Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio, ospitando domenica 14 giugno, nello scenario del Lungomare Regina Margherita, la prima tappa dell’edizione 2026, la ventesima nella storia della manifestazione. - Brindisi ha accolto con entusiasmo il ritorno del Meeting CSI – Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio, ospitando domenica 14 giugno, nello scenario del Lungomare Regina Margherita, la prima tappa dell’edizione 2026, la ventesima nella storia della manifestazione.





Una giornata all’insegna dello sport, della tradizione marinara e della valorizzazione del territorio che ha visto protagonisti assoluti i Vogatori Remuri Brindisi ASD, capaci di conquistare una prestigiosa vittoria davanti al pubblico di casa, regalando una grande soddisfazione alla città e a tutti gli appassionati presenti lungo il porto.





Per il sodalizio brindisino, guidato dallo storico timoniere Francesco Romanelli, il successo assume un significato particolare. Dopo aver riportato a Brindisi una tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio a distanza di tre anni dall’ultima edizione cittadina, i Remuri hanno saputo unire capacità organizzativa e risultati sportivi, confermandosi tra le realtà più importanti del panorama remiero pugliese.





La manifestazione ha richiamato equipaggi provenienti dalle principali marinerie della regione, offrendo gare spettacolari e momenti di grande partecipazione. Al termine delle competizioni, sono stati i brindisini a festeggiare sul gradino più alto del podio, premiando l’impegno e la passione che da anni i Vogatori Remuri dedicano alla promozione del canottaggio a sedile fisso e della cultura del mare.





“Questa vittoria rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra squadra e per la città di Brindisi. Aver riportato il Meeting CSI nella nostra città e aver conquistato il successo davanti ai nostri concittadini rende questa giornata ancora più speciale”, hanno commentato i rappresentanti dei Vogatori Remuri Brindisi ASD.





La manifestazione si è svolta con il contributo e la collaborazione di Cantiere Danese, Comune di Brindisi, Marina di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Recurrent Energy e Ristorante Il Porticciolo, il cui sostegno è stato determinante per la riuscita dell’evento.





Fondamentale anche il supporto degli sponsor che affiancano durante tutto l’anno i Vogatori Remuri Brindisi ASD: Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Brindisi Centro di Alessandra Bove, Marea Seaside Experience, Brunda Pizzeria, Schiuma – Birreria di Mare, Edil Rollo, Studio Quarta, Typico, La Concordia, Lido Santa Lucia, Pellegrino Edilizia, Alimentari Luciano, Azienda Agricola Iaia Cosimo e Sapido – Ad un morso dal mare.





Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Brindeasy, partner e sponsor dell’iniziativa, per il prezioso supporto organizzativo, oltre che alla fotografa Noemi Savina, a Dal Pont Submarine Works e a Ilario Zammillo.





La formazione vincitrice dei Remuri 2026, guidata dal timoniere Francesco Romanelli, è composta da Fabio Albanese, Fabrizio Barbieri, Filiberto Cantoro, Marco Ciaccia, Mauro De Bellis, Francesco Diana, Luca Lapomarda, Michel Lepainteur, Alessandro Longo, Vincenzo Maggiore, Antonio Montinaro, Antonio Notarangelo, Antonio Romanelli, Massimiliano Romano, Ettore Scivales, Ivano Semeraro e Gabriele Zammillo.





Con questo successo, i Vogatori Remuri Brindisi inaugurano nel migliore dei modi la nuova edizione del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio, confermando il forte legame tra la città, il mare e una tradizione remiera che continua a regalare emozioni e risultati di prestigio.





La prossima tappa è in programma il 26 luglio 2026 a Giovinazzo.