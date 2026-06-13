Due imprenditori italiani a New York inventano la 'Knicks Pizza'



Due imprenditori italiani, che vivono da anni a New York, hanno deciso di celebrare la storica rimonta di Gara 4 dei Knicks contro gli Spurs con una pizza dedicata alla squadra della Grande Mela: la Knicks Pizza. Due imprenditori italiani, che vivono da anni a New York, hanno deciso di celebrare la storica rimonta di Gara 4 dei Knicks contro gli Spurs con una pizza dedicata alla squadra della Grande Mela: la Knicks Pizza.





L'idea parte da Andrea Careri, scrittore e sceneggiatore romano, fondatore e presidente di Careri Entertainment, società che organizza tour a tema cinema, sport e cultura pop a New York, Los Angeles e Philadelphia e che è conosciuta per alcuni dei suoi tour più apprezzati, come il tour dei Quartieri Pericolosi e il tour di Harlem con la messa Gospel della domenica.





"La prima cosa che ho fatto quando sono venuto a New York in vacanza nel lontano 2013 è stata andare a vedere i Knicks al Madison Square Garden contro gli Hornets. Ho sempre tifato Knicks, sin dagli anni '90, anche per via di Spike Lee, un mio mito personale" racconta Careri.





Dopo la storica rimonta di Gara 4, Andrea ha chiamato il suo amico Dario Cipollaro de l'Ero, proprietario dello storico ristorante di Midtown Manhattan, PizzArte, a pochi passi dalla Fifth Avenue e dal MoMA, proponendogli di creare una pizza dedicata ai Knicks.





L'idea è piaciuta subito e, a partire da domani, la Knicks Pizza verrà venduta nel ristorante come special.





Se siete in vacanza a New York, potete provare anche voi la Knicks Pizza.

















Per vedere foto e video della Knicks Pizza, del backstage della sua creazione e di alcune delle storie più curiose di New York raccontate ogni giorno da Careri Entertainment, è possibile seguire le pagine Instagram della società, che da anni promuove la città attraverso tour, contenuti culturali, sportivi e di intrattenimento dedicati sia ai turisti sia agli appassionati della Grande Mela.