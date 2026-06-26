Elephant Park inaugura la stagione 2026 dei grandi eventi: il 27 giugno arrivano Liva K, Solto e Zamna Sound System
GINOSA MARINA - Ginosa Marina (Taranto) si prepara a diventare ancora una volta uno dei punti di riferimento della musica elettronica nel Sud Italia. Sabato 27 giugno 2026 prende il via la nuova stagione di grandi eventi di Elephant Park, la location di contrada Pizziferro che inaugura il proprio cartellone estivo con una serata internazionale affidata a Liva K, Solto e Zamna Sound System.