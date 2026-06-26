Elephant Park inaugura la stagione 2026 dei grandi eventi: il 27 giugno arrivano Liva K, Solto e Zamna Sound System

L’apertura dei cancelli è prevista alle 23.00 e sarà il primo appuntamento di una rassegna che accompagnerà il pubblico fino al 22 agosto, con quattro eventi dedicati ai protagonisti della scena elettronica mondiale.

La programmazione 2026 punta a consolidare il ruolo di Elephant Park come spazio capace di ospitare grandi produzioni musicali e artisti di livello internazionale, contribuendo alla crescita dell’offerta culturale e turistica del territorio pugliese.

Il debutto con le sonorità Afro House e il mondo Zamna

La serata inaugurale vedrà sul palco tre nomi di primo piano della scena contemporanea.

Liva K, DJ e produttrice greca, è tra le artiste più apprezzate del panorama Afro House internazionale, grazie a un sound che unisce influenze elettroniche, ritmi tribali e atmosfere coinvolgenti.

Accanto a lei ci sarà Solto, artista in forte ascesa, protagonista di produzioni sostenute da alcuni dei più importanti esponenti della scena elettronica mondiale.

A completare il programma arriverà Zamna Sound System, il format musicale legato all’iconico brand internazionale Zamna, conosciuto per le sue esperienze immersive e per gli eventi che hanno conquistato il pubblico dei principali festival elettronici.

Un’estate con le leggende della musica elettronica

Dopo l’opening del 27 giugno, Elephant Park proseguirà la stagione con altri appuntamenti di grande rilievo.

Il 25 luglio sarà la volta di una serata dedicata a due autentiche icone della musica elettronica: Derrick May, considerato uno dei padri fondatori della techno di Detroit, e Ellen Allien, figura simbolo della scena elettronica berlinese.

Il 14 agosto spazio alle sonorità Afro e Deep House con Shimza, tra i DJ e produttori sudafricani più influenti a livello internazionale, accompagnato da Stoffela, uno dei talenti emergenti della nuova scena elettronica.

La chiusura della stagione è prevista per il 22 agosto con un ospite internazionale a sorpresa, il cui nome sarà annunciato nelle prossime settimane.

Musica, turismo e valorizzazione del territorio

«Per questa stagione abbiamo scelto di alzare ulteriormente il livello della proposta artistica – spiegano gli organizzatori di Elephant Park – costruendo un cartellone capace di parlare a un pubblico sempre più ampio e internazionale. Il nostro obiettivo è offrire esperienze di qualità e contribuire, attraverso la musica, alla crescita dell’attrattività del territorio».

Con la stagione 2026 Elephant Park rafforza dunque la propria vocazione internazionale, inserendo Ginosa Marina nei circuiti della musica elettronica contemporanea.

La presenza di artisti protagonisti dei principali festival mondiali rappresenta anche un’opportunità per il territorio, con ricadute sull’accoglienza turistica, sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sulle attività locali.

Sono attesi migliaia di appassionati provenienti dalla Puglia e dalle regioni vicine per una stagione che si annuncia tra le più importanti nella storia del parco musicale tarantino.



