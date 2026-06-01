Noci Film Fest 2026, la XIII edizione dal 27 luglio al 1° agosto: al via anche il campus “TagliaCorto”

NOCI – Daltorna il, giunto alla sua. Il borgo della Bassa Murgia, noto per le sue caratteristiche gnostre, si prepara a trasformarsi ancora una volta in un laboratorio diffuso di cinema, cultura e creatività, accogliendo registi emergenti, professionisti del settore e appassionati della settima arte.

Nato nel 2006 come rassegna dedicata al cortometraggio d’autore, il Noci Film Fest si è progressivamente consolidato come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama pugliese dedicato al cinema indipendente. Nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta, diventando un punto di incontro tra linguaggi visivi, formazione e sperimentazione.

Elemento centrale di questa evoluzione è il campus TagliaCorto, che ha contribuito a definire l’identità del festival come spazio di produzione e confronto creativo.

L’edizione 2026 propone una settimana di eventi gratuiti che includono:

Le attività si svolgeranno nei luoghi simbolo del centro urbano, tra cui, l’, ie la

Il festival è organizzato da Nocicinema APS, con il sostegno della Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027), del MiC, della SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, e del Comune di Noci.

Il fulcro del Noci Film Fest resta il campus TagliaCorto, una sfida intensiva rivolta a squadre di giovani cineasti provenienti da tutta Italia. I partecipanti avranno una settimana per scrivere, girare e montare un cortometraggio della durata massima di sei minuti.

Il tema scelto per il 2026 è incentrato su identità, memoria e comunità, con l’obiettivo di raccontare il territorio e la sua identità attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Le prime 20 squadre iscritte potranno usufruire di un’area camping gratuita e partecipare a workshop e incontri con professionisti del settore.

I cortometraggi realizzati verranno proiettati in Piazza Plebiscito e votati dal pubblico. In palio il Premio Tiziano Laera da 1.000 euro, oltre a un ulteriore riconoscimento da 3.000 euro assegnato dalla casa di produzione Beagle Film, che include tutoraggio e supporto progettuale per lo sviluppo cinematografico.

Un paese che diventa set

TagliaCorto non è solo una competizione, ma un’esperienza immersiva che trasforma Noci in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Le troupe lavorano tra centro storico, masserie e piazze, costruendo narrazioni che intrecciano paesaggio e identità locale.

Il grande evento musicale

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 figura anche il concerto-spettacolo di Valerio Lundini & i VazzaNikki, in programma venerdì 31 luglio all’Anfiteatro Comunale di Noci.

Lo show, dal titolo “SU...MMER WITH US”, mescola musica, teatro e comicità surreale, con improvvisazione e momenti performativi imprevedibili. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE al costo di 15 euro.

Un festival tra formazione e comunità

Il Noci Film Fest si conferma così un evento diffuso che unisce cinema, formazione e partecipazione pubblica, offrendo ai giovani autori un contesto professionale e creativo e al territorio un’occasione di valorizzazione culturale e turistica.