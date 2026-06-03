Enti locali, webinar gratuito su responsabilità amministrativa e Legge 1/2026: appuntamento il 10 giugno

BARI -organizzano un webinar gratuito dedicato alle novità introdotte dallae ai nuovi profili di responsabilità amministrativa che coinvolgono dirigenti pubblici e Responsabili Unici del Progetto (RUP).

L'incontro online, dal titolo "La Legge n. 1/2026. Novità, impatti operativi e profili di rischio per gli Enti locali: la responsabilità amministrativa del RUP e dei dirigenti degli Enti locali", si terrà il 10 giugno 2026, dalle ore 11 alle 12.

Focus su rischi e responsabilità nella Pubblica Amministrazione

L'iniziativa nasce dall'interesse registrato durante il convegno del 21 aprile scorso presso la Sala Ianni del Comando Centrale della Polizia Locale di Bari, che ha coinvolto numerosi amministratori, dirigenti e funzionari pubblici.

Nel corso del webinar saranno approfonditi:

Relatore l'avvocato Nicola Parisi

A guidare l'approfondimento sarà Nicola Parisi, esperto in diritto amministrativo, amministrazione digitale, privacy e GDPR, con una consolidata esperienza nella formazione rivolta alla Pubblica Amministrazione.

Consapi Group: formazione e consulenza per il settore pubblico

Con sedi a Bari e Milano, Consapi Group Srl opera nel settore della consulenza specialistica per gare e appalti pubblici. La società è certificata ISO 9001 e, nel febbraio 2026, ha ottenuto l'accreditamento presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, riconoscimento che certifica la qualità dei percorsi formativi erogati.

«Negli ultimi mesi abbiamo registrato una forte richiesta di chiarimenti da parte di dirigenti, funzionari e RUP chiamati a operare in un contesto normativo sempre più complesso», ha dichiarato Sapia Pugliese, founder e CEO di Consapi Group. «Formazione specialistica e aggiornamento continuo rappresentano strumenti essenziali per supportare gli Enti locali e ridurre i margini di rischio operativo».

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita previa registrazione attraverso il sito ufficiale di Consapi:

Modulo di iscrizione al webinar

Per informazioni:

Email: info@consapi.it

Tel. 080 222 3511



