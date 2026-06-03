Bari, 'Le Quattro Stagioni' come non le avete mai ascoltate: Michelangelo Lentini in concerto alla Biblioteca Nazionale



BARI - Sarà un viaggio tra musica, poesia e racconto per riscoprire il grande capolavoro di Vivaldi lo spettacolo che andrà in scena sabato 6 giugno alle 19.30. - Sarà un viaggio tra musica, poesia e racconto per riscoprire il grande capolavoro di Vivaldi lo spettacolo che andrà in scena sabato 6 giugno alle 19.30.





Ad ospitare l’evento, ancora una volta la Biblioteca Nazionale di Bari in via Pietro Oreste 45, con un appuntamento di particolare fascino nell’ambito della XXVI Stagione EurOrchestrainMusica 2026.





Il violinista Michelangelo Lentini presenterà Le Quattro Stagioni illustrate, accompagnato dall’ensemble d’archi dell’EurOrchestra. L’evento propone una narrazione originale delle celebri pagine di Antonio Vivaldi, in cui l’esecuzione musicale si intreccia con la narrazione dei sonetti che accompagnano l’opera. Il format, coinvolgente e accessibile, permette di cogliere con immediatezza il legame tra parola e musica, rendendo il concerto apprezzabile sia dagli appassionati sia da chi si avvicina per la prima volta alla musica classica.





Violinista di riconosciuta esperienza internazionale, Michelangelo Lentini si è esibito in oltre cinquanta Paesi e collabora dal 2006 con I Soliti Veneti, storica orchestra da camera italiana. La serata in programma presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" rappresenta un’occasione unica per vivere uno dei capolavori più amati della storia della musica attraverso un’esperienza che unisce ascolto, approfondimento ed emozione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.