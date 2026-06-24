Eros Ramazzotti conquista Bari: 45mila spettatori al San Nicola, sorpresa Biagio Antonacci sul palco

Grande successo per Eros Ramazzotti allo Stadio San Nicola di Bari, dove nella serata di ieri ha richiamato 45mila spettatori in un evento sold out che ha confermato il forte legame tra l’artista romano e il pubblico pugliese.

Dopo i tutto esaurito registrati a Milano, Napoli, Roma e Messina, anche Bari ha accolto con entusiasmo il tour negli stadi dell’artista, protagonista di uno spettacolo lungo oltre due ore.

Durante il concerto, Ramazzotti ha proposto alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, ripercorrendo oltre quarant’anni di carriera, insieme alle canzoni contenute nell’ultimo progetto discografico Una Storia Importante / Una Historia Importante.

L’arrivo a sorpresa di Biagio Antonacci

Uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato con l’ingresso a sorpresa di Biagio Antonacci, accolto da un lungo applauso del pubblico.

I due artisti hanno interpretato insieme “Un attimo di pace”, regalando ai presenti un duetto inedito che ha rappresentato uno dei momenti più intensi e apprezzati dell’intero concerto.

Una band di alto livello

Ad accompagnare Ramazzotti sul palco una formazione composta da musicisti di grande esperienza: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, con Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Ultima tappa a Torino

Il tour negli stadi si avvia ora verso la conclusione. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 27 giugno all’Allianz Stadium di Torino, dove Eros Ramazzotti chiuderà una tournée che ha registrato importanti numeri di pubblico in tutta Italia.

La tappa barese si conferma tra le più partecipate e calorose del tour, trasformando il San Nicola in una grande festa collettiva all’insegna della musica e delle emozioni.