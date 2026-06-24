EVOLIO Expo 2027: a Bari torna la grande fiera B2B dell’olio extravergine d’oliva

La filiera dell’olio extravergine d’oliva guarda al futuro tra crescita produttiva, innovazione e nuove opportunità sui mercati internazionali. In questo scenario torna a Bari EVOLIO Expo, la manifestazione B2B dedicata all’olio EVO e al comparto olivicolo-oleario, in programma dal 28 al 30 gennaio 2027 alla Fiera del Levante.

Organizzata da Senaf per conto della Nuova Fiera del Levante, la manifestazione si conferma punto di riferimento nazionale per produttori, frantoiani, buyer italiani e stranieri, operatori del settore Horeca, della grande distribuzione, del retail, associazioni di categoria e istituzioni.

L’appuntamento arriva in una fase particolarmente significativa per il settore. Secondo le stime ISMEA su dati Agea, la campagna olearia 2025-2026 dovrebbe chiudersi con una produzione italiana di circa 325 mila tonnellate di olio d’oliva, registrando una crescita del 31% rispetto all’annata precedente. Un dato che testimonia la capacità di ripresa del comparto, chiamato però a confrontarsi con mercati sempre più competitivi e con la necessità di valorizzare la qualità dell’olio extravergine italiano.

EVOLIO Expo nasce proprio con l’obiettivo di favorire nuove relazioni commerciali e offrire alle imprese strumenti concreti per consolidare la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali. Non solo una vetrina espositiva, ma un luogo di incontro e confronto dove il prodotto diventa occasione di business, formazione e promozione territoriale.

Anche per l’edizione 2027 saranno tre i temi portanti della manifestazione. Con “Olio è Salute” si approfondiranno le proprietà nutrizionali e nutraceutiche dell’extravergine e il suo ruolo centrale nella dieta mediterranea. “Olio è Turismo” sarà dedicato alle opportunità offerte dall’oleoturismo come strumento di valorizzazione dei territori olivicoli e delle produzioni locali. Infine, “Olio è Innovazione” accenderà i riflettori sulle nuove tecnologie, sui modelli produttivi sostenibili e sulle soluzioni capaci di rendere il settore sempre più competitivo.

Nel corso delle tre giornate sono previsti incontri B2B, convegni, talk, degustazioni guidate, masterclass, corsi di assaggio e showcooking con la partecipazione di produttori, buyer internazionali, chef, ricercatori, medici ed esperti del settore. Un programma pensato per raccontare l’olio extravergine non solo come eccellenza agroalimentare, ma come elemento identitario della cultura italiana e motore di sviluppo economico e turistico.

A confermare la crescita della manifestazione sono i numeri registrati nell’ultima edizione: 6.720 visitatori, 150 aziende espositrici, 20 tra enti, associazioni e istituzioni coinvolte, oltre 100 eventi tra incontri e degustazioni, e la presenza di 50 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi, con un incremento del 127% rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati organizzati oltre 700 incontri B2B tra aziende e operatori.

«I risultati della seconda edizione ci consegnano una responsabilità importante: dare continuità a un progetto che ha dimostrato di essere utile alle imprese e riconosciuto dagli operatori», ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. «EVOLIO Expo nasce in Puglia ma parla all’intera filiera nazionale, favorendo relazioni, opportunità e strategie condivise per valorizzare una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy».

Sulla stessa linea anche Ivo A. Nardella, presidente del Gruppo Tecniche Nuove e di Senaf, che ha sottolineato come qualità, innovazione e capacità di presidiare i mercati internazionali rappresentino oggi fattori decisivi per la crescita del settore. «EVOLIO Expo – ha spiegato – vuole offrire alle imprese strumenti concreti di lavoro attraverso business matching, formazione e contenuti tecnici, contribuendo a trasformare il patrimonio dell’olio EVO italiano in nuove opportunità di sviluppo e competitività».

Con la terza edizione, Bari si prepara dunque a diventare nuovamente la capitale dell’olio extravergine d’oliva, ospitando un evento che punta a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale dell’eccellenza olearia.