F1, trionfo Hamilton a Barcellona: prima vittoria con la Ferrari
BARCELLONA - Colpo di scena nel GP di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1: Lewis Hamilton vince la gara e conquista il suo primo successo al volante della Ferrari, riportando la Scuderia al trionfo dopo il digiuno iniziato nel 2024.
Sul podio con il britannico salgono George Russell con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren, al termine di una gara ricca di colpi di scena sul circuito di Barcellona.
Hamilton: “Mi avete aiutato a ricordare chi sono”
Subito dopo il traguardo, via radio, Hamilton ha esultato con un “Forza Ferrari” in italiano, ringraziando il team per il lavoro svolto: “Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi”.
Per il sette volte campione del mondo si tratta della 106ª vittoria in carriera e del primo successo dopo 31 gare disputate con la Rossa, in quella che viene già considerata una svolta della stagione.
Ritiro per Antonelli e Leclerc nel finale
Gara amara per il leader del mondiale Kimi Antonelli, costretto al ritiro a tre giri dalla fine mentre era in seconda posizione per un problema tecnico alla sua Mercedes.
Fuori anche Charles Leclerc, fermato nel finale con la Ferrari.
Classifica e protagonisti
Ai piedi del podio ha chiuso Max Verstappen con la Red Bull, davanti a Oscar Piastri (McLaren), mentre completano la zona punti Isack Hadjar, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
Il successo rilancia la stagione della Ferrari, rappresentata dalla storica scuderia Ferrari, e riapre i giochi in un mondiale che resta ancora apertissimo.