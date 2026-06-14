Taranto, sfuma la promozione: il Gladiator vince al 94’ e vola in Serie D

TARANTO - Finale amarissimo per il Taranto, sconfitto 2-1 in casa dal Gladiator nello spareggio decisivo per la promozione. Un gol nei minuti di recupero condanna i rossoblù a restare in Eccellenza, mentre la formazione campana conquista l’accesso alla Serie D.

La partita

Nonostante un atteggiamento offensivo e diverse occasioni create, il Taranto non è riuscito a concretizzare la superiorità mostrata per lunghi tratti dell’incontro.

A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 34’, quando Mansour ha sfruttato una delle poche incursioni offensive del Gladiator per firmare l’1-0.

La reazione ionica è arrivata all’inizio della ripresa. Al 48’ Aguilera ha ristabilito la parità, riaccendendo le speranze dei tifosi rossoblù.

Da quel momento il Taranto ha continuato ad attaccare, senza però trovare il gol del sorpasso.

La beffa al 94’

Quando la gara sembrava destinata ai tempi supplementari, è arrivata la doccia fredda. Al 94’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Terracino ha svettato più in alto di tutti e ha battuto il portiere rossoblù con un colpo di testa che ha regalato la vittoria al Gladiator.

Una rete che ha gelato lo stadio e spento definitivamente il sogno promozione del Taranto.

Tensione nel dopo gara

Al termine dell’incontro si sono registrati momenti di tensione. Secondo le prime informazioni, alcuni calciatori del Taranto sarebbero stati aggrediti da persone non ancora identificate.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.

Per il Taranto si chiude così una stagione ricca di aspettative ma conclusa con una dolorosa delusione sportiva. Il Gladiator, invece, festeggia il salto in Serie D grazie a una rete arrivata proprio all’ultimo respiro.