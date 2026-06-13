Finale Nazionale Miss Mondo Italia 2026: a Gallipoli il verdetto che assegnerà la corona e l’accesso a Miss World



Lo show finale domani 14 Giugno ore 20.30 EcoResort Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotels.





Domani sarà il giorno dell’attesa finale di Miss Mondo Italia 2026. Nella suggestiva cornice dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, domenica 14 giugno 2026, con inizio alle ore 20.30, andrà in scena l’atto conclusivo della kermesse che eleggerà la nuova ambasciatrice della bellezza italiana nel mondo. Sul palco sfileranno le Top 30 finaliste nazionali, selezionate in rappresentanza di tutte le regioni italiane, pronte a contendersi la prestigiosa fascia e la corona che garantiranno l’accesso alla finale internazionale di Miss World, il più longevo e riconosciuto concorso di bellezza a livello mondiale.





Una serata-evento tra spettacolo, eleganza e talento





Lo show finale come noto, si svolgerà nell’esclusivo scenario naturale de Le Sirenè, struttura del network alberghiero Caroli Hotels, immersa nella macchia mediterranea del Parco Naturale di Punta Pizzo e affacciata sulle acque cristalline dello Ionio. E’ qui che le concorrenti saranno protagoniste di una serata che unirà eleganza, personalità e spettacolo attraverso prove di presentazione, interviste, sfilate di alta moda e momenti coreografici curati da Imma Maggino, sotto la direzione artistica di Maria Rosaria De Simone.

A condurre l’evento sarà Antonio Mezzancella, artista poliedrico, imitatore e autore televisivo di programmi Rai, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante fino al momento dell’incoronazione.Tra gli ospiti attesi figurano il cantante Valerio Scanu, il violinista di fama internazionale Pierpaolo Foti e la detentrice del titolo nazionale, Sofia Viola, Miss Mondo Italia in carica, che consegnerà ufficialmente la corona alla nuova Miss Mondo Italia.





Una produzione scenografica d’eccellenza per il Final Show





L’edizione 2026 della finale nazionale si distingue anche per l’importante investimento tecnico e scenografico realizzato per valorizzare ulteriormente l’evento. Il cuore dello spettacolo sarà rappresentato da una spettacolare struttura allestita all’interno della grande piscina de Le Sirenè: un palco e una passerella sospesi sull’acqua, progettati per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e altamente suggestiva. La scenografia sarà caratterizzata da un imponente ledwall centrale di 12 metri per 5, affiancato da due quinte laterali interattive a tecnologia LED, capaci di creare effetti visivi dinamici e coinvolgenti. A completare l’allestimento, un sistema illuminotecnico di ultima generazione studiato per integrarsi armoniosamente con il contesto naturale della location. Le grafiche dello show finale sono di Marco Cataldo, le musiche di Leo De Paolis e la direzione esecutiva dello show è affidata ad Angelo Guadadiello. «L’obiettivo è quello di offrire uno spettacolo sempre più moderno, elegante e coinvolgente, in linea con il prestigio della manifestazione e con la qualità organizzativa che da anni contraddistingue Miss Mondo Italia» – sottolinea la direzione tecnica della kermesse -. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’area backstage, organizzata in spazi dedicati ai make-up artist di Gil Cagné, guidati dall’Art Director Pablo, agli hairstylist di Cipriani Group – My Organics, oltre alle aree fitting e accoglienza di artisti e finaliste, per garantire la massima efficienza durante tutte le fasi dello show.





Assegnate le ultime fasce speciali: Talent e Set Fotografico





In attesa del verdetto finale, il percorso delle concorrenti è stato arricchito dall’assegnazione delle ultime fasce speciali previste dal concorso. Dopo le già attribuite fasce Miss Beach Sport e Miss Model, nella giornata di ieri sono state assegnate anche le fasce di Miss Mondo Talent e Miss Set Fotografico.

La selezione di Miss Mondo Talent si è svolta nello storico Teatro Tito Schipa di Gallipoli, dove le finaliste hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie capacità artistiche. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la campana Ileana Fiorillo, che ha conquistato la giuria distinguendosi per le sue doti artistiche e per una brillante esibizione di danza.

È stata inoltre assegnata la fascia di Miss Set Fotografico, iniziativa curata e supervisionata dal fotografo ufficiale del concorso Marco Perrulli, che ha valutato le concorrenti nel corso delle sessioni fotografiche ufficiali della finale nazionale. La vincitrice della fascia “Miss Set Fotografico” accederà a un esclusivo progetto di valorizzazione e promozione della propria immagine, ideato per supportarne la crescita nel mondo della moda, della fotografia pubblicitaria e dei social media. Un’opportunità unica di formazione, visibilità e sviluppo professionale, attraverso la realizzazione di contenuti e materiali dedicati alla costruzione del proprio percorso artistico e d’immagine. Da evidenizare infine che nel corso della finale saranno poi assegnate le fasce speciali legate aipartner del Concorso: Caroli Hotels, Gil Cagne, Cipriani Group.





Dopo la proclamazione, l’esclusivo After Show





Come da tradizione, la notte di Miss Mondo Italia non si concluderà con l’assegnazione della corona. Al termine della cerimonia di proclamazione, finaliste, artisti, rappresentanti della stampa, partner istituzionali e ospiti della manifestazione prenderanno parte all’esclusivo After Show Party, in programma nella suggestiva cornice della Terrazza Rosso di Sera – Le Sirenè Caroli Hotels. Un appuntamento riservato che celebrerà la nuova Miss Mondo Italia 2026 tra brindisi, musica, intrattenimento e momenti celebrativi, suggellando una serata destinata a rappresentare uno degli eventi più attesi dell’estate italiana.