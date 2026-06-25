GustoJazz, a Corato l’anteprima della VIII edizione: due serate tra jazz, contaminazioni e sapori pugliesi

Corato si prepara ad accogliere l’anteprima dell’ottava edizione di GustoJazz, la rassegna che unisce musica, cultura ed enogastronomia nel segno delle contaminazioni artistiche. L’appuntamento speciale si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 in due luoghi simbolo del centro storico cittadino: Piazza Sedile e Piazza Abbazia.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion ETS con la direzione artistica di Alberto La Monica e realizzato grazie al contributo del Comune di Corato, propone due serate a ingresso gratuito pensate per coinvolgere cittadini e visitatori attraverso il linguaggio universale della musica jazz.

«GustoJazz vuole essere un’esperienza culturale e sensoriale unica, capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk, degustazioni e contaminazioni artistiche», spiega il direttore artistico Alberto La Monica. «Musica e gusto sono due linguaggi universali che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo autentico».

L’anteprima prenderà il via venerdì 26 giugno alle ore 21 in Piazza Sedile con il Jazz DJ Set di Fabio Tosti feat. Mike Torquato live sax. A partire dalle ore 20 sarà possibile partecipare agli “Aperitivi in Jazz”, con degustazioni a ticket curate in collaborazione con After.

Fabio Tosti è tra i DJ e produttori italiani più conosciuti nella scena house internazionale, con produzioni pubblicate da importanti etichette e collaborazioni con artisti di rilievo mondiale. Sul palco di GustoJazz sarà accompagnato dal sassofonista Mike Torquato, per una performance che unirà elettronica, groove e sonorità jazz.

La seconda serata è in programma sabato 27 giugno alle ore 21.30 in Piazza Abbazia, con il concerto del Nick The NightFly Quintet in “My Italian Fantasy”. Anche in questa occasione dalle ore 20 spazio agli Aperitivi in Jazz, con degustazioni realizzate insieme ad After e al ristorante Pesce Fritto e Baccalà.

Nick The NightFly, voce storica di “Monte Carlo Nights”, il celebre programma radiofonico di Radio Monte Carlo dedicato alle nuove tendenze musicali, porterà a Corato un viaggio tra i grandi autori italiani che hanno segnato il suo percorso artistico.

Lo spettacolo proporrà reinterpretazioni jazz e soul di brani di artisti come Pino Daniele, Gino Paoli, Fabio Concato, Paolo Conte, Lucio Dalla e Nicola Piovani, insieme alle composizioni originali di Nick. Sul palco con lui il quintetto formato da Francesco Puglisi, Jerry Popolo, Seby Burgio e Michele Santoleri.

«L’Anteprima di GustoJazz rappresenta un’importante occasione culturale per la nostra città – sottolinea l’assessore alle Politiche culturali e Turismo del Comune di Corato Beniamino Marcone – e un segnale di continuità nel percorso di valorizzazione della cultura e degli spazi pubblici. La musica jazz diventa ancora una volta occasione di incontro, partecipazione e promozione del territorio».

Le due serate anticipano il programma dell’VIII edizione del Festival GustoJazz, che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati del territorio, capace di coniugare spettacolo, convivialità e valorizzazione delle eccellenze locali.

GustoJazz è organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion ETS con il sostegno del Comune di Corato. Partner dell’iniziativa è Unipol – Agenzia Nicola Mario Piarulli.

Per informazioni e programma completo: www.gustojazz.it