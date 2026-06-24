Cambio al vertice di Lions Lecce



MAGLIE (LE) - Si rinnova il direttivo del Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini e continuano le importanti iniziative sociali dell’associazione. - Si rinnova il direttivo del Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini e continuano le importanti iniziative sociali dell’associazione.





Lo scorso 23 giugno nella splendida location "Max Massimo Mentasti" di Maglie si è tenuto l’annuale passaggio della campana.





Tale evento – che ha visto la partecipazione del Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Leonardo Potenza, e del Governatore incoming del Distretto Lions 108AB Puglia, Giuseppe D’Aprile – ha sancito il trasferimento delle consegne fra il Presidente uscente e quello subentrante.





Matteo Sances è dunque il Presidente per l’anno sociale 2026/27 che raccoglie il testimone dal Cav. Antonio Sorrento.





Il Direttivo, votato all’unanimità, conferma l’armonia e l’orgoglio di appartenenza a questo Club, che ancora una volta lancia un forte messaggio di coesione e opera ogni giorno attraverso tutti i suoi soci per andare incontro alle esigenze sociali sul territorio.





"È con grande soddisfazione – dice Matteo Sances – che assumo questo compito. Sono consapevole della responsabilità del ruolo nel guidare un club che ha dimostrato nel tempo di avere grandi capacità d’intervenire sulle esigenze delle comunità e ringrazio il Cav. Antonio Sorrento per tutto ciò che è stato fatto nel corso dell’anno sociale passato". Continua Matteo Sances: "L’impatto di Antonio sul club è stato straordinario sia in termini di iniziative avviate a favore della comunità che in termini di visibilità ed anche per questo motivo abbiamo voluto, come primo atto istituzionale, premiarlo con Il Melvin Jones Fellowship, ossia è la più alta onorificenza internazionale conferita dalla Fondazione del Lions Clubs International (LCIF)".





Il Cav. Sorrento, visibilmente emozionato ha dichiarato "Ringrazio il club per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e che voglio condividere con tutto il mio direttivo. Per il prossimo anno sociale continueremo su questa rotta sostenendo Matteo per realizzare nuovi progetti che non si limitino solo al finanziamento di singole azioni ma ad accrescere il senso di comunità e solidarietà sul territorio salentino anche insieme ad altre associazioni operanti sul territorio sempre al fine di contribuire alla salvaguardia del bene comune".





Questa la squadra del Direttivo:





PAST President: Antonio Sorrento

PRESIDENTE: Matteo Sances

I° VICE PRESIDENTE: Antonella Micolani

II° VICE PRESIDENTE: Adriana Marra

SEGRETARIO: Pompilio Caramuscio

TESORIERE: Christian Pepe

CENSORE: Aldo Siciliano

PRESIDENTE COMITATO SOCI: Oronzo Pulli

PRESIDENTE COMITATO SERVICE: Sarah Siciliano

PRESIDENTE COMITATO MARKETING & COMUNICAZIONE: Antonio Sorrento

PRESIDENTE COMITATO CLUB ADDETTO AL PROTOCOLLO: Antonella Micolani

PRESIDENTE COMITATO TECNOLOGIE INFORMATICHE: Donato Rausa

ALTRI COMPONENTI DEL DIRETTIVO: Amedeo Serra, Dario De Vitis, Francesco Giaccari, Roberta Perrotta, Chiara Petracca, Ivan Santaguida