Gallipoli, 'Avevo un elefante nella stanza' di Valeria Coi: presentazione il 19 giugno



GALLIPOLI (LE) - "Avevo un elefante nella stanza", un romanzo di Valeria Coi presentato a Gallipoli tra le opere dell’artista Giorgio De Cesario. - "Avevo un elefante nella stanza", un romanzo di Valeria Coi presentato a Gallipoli tra le opere dell’artista Giorgio De Cesario.





Quando l’arte bussa alla porta de La Casa degli Artisti, Giorgio De Cesario e Maria Cristina Maritati quella porta la spalancano. Sempre!





E lo faranno anche venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19:00 quando a bussare al loro contenitore di cultura e bellezza sarà Valeria Coi, giornalista e scrittrice salentina, che tra le opere di Giorgio De Cesario presenterà il suo nuovo libro, il terzo, dal titolo AVEVO UN ELEFANTE NELLA STANZA.





Il libro narra il cammino interiore della protagonista attraverso le sedute dal dott. Bernardi, psicoterapeuta, durante le quali vengono affrontati temi universali quali la paura dell’abbandono, il senso di colpa, l’amore intermittente, il diritto di dire no.





La protagonista è Marta, madre, lavoratrice, donna forte ma stanca, con alle spalle amori difficili, che un giorno decide di varcare la soglia dello studio del dottore ed intraprendere un percorso costellato di domande, verità e risposte che spesso bruciano.

E le verità le troviamo pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, e aiutano Marta a recuperare, pezzo dopo pezzo, la sua identità.





L’espressione “avere un elefante nella stanza” si basa su un’assurda evidenza: un animale enorme in uno spazio ridotto e spesso viene usata in vari contesti (lavorativo, familiare, sociale) ed indica quel “non detto” che spesso condiziona l’atmosfera ma che andrebbe invece affrontato per risolvere le situazioni.





Il libro è scritto con stile emotivo, snello, diretto, mescolando le riflessioni psicologiche alla narrazione, puntando a coloro che sono alla ricerca di autenticità e trasformazione.





L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Culturale e Teatrale LA BARCACCIA di Gallipoli in collaborazione con La Casa degli Artisti, è dunque in riva allo Jonio nella Città Bella proprio alle porte dell’estate e a poco più di una settimana di distanza dall’apertura della mostra per festeggiare i 20 anni della struttura che partirà il 27 giugno e durerà fino a dicembre.





Dialogherà con l’autrice il giornalista Francesco Schiavano.





LA CASA DEGLI ARTISTI residenza d’artista

Via Lepanto, 1/9 (angolo via Lecce) GALLIPOLI (LE)

Tel. 0833 261865 – 3332720348