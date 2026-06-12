Miss Mondo Italia 2026: bellezza, territorio e impegno sociale nel cuore del Salento



Il saluto del neo sindaco di Gallipoli Flavio Fasano. "Gallipoli e le Miss un connubio di bellezza lungo oltre 25 anni".





GALLIPOLI (LE) - Si terrà domenica 14 giugno 2026, alle ore 20.30, presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, la finale nazionale di Miss Mondo Italia 2026, evento che da 21 anni promuove non solo il concorso di bellezza e talento più prestigioso d’Italia, ma anche il territorio salentino, portando il nome di Gallipoli e del Salento in Italia e nel mondo.

A presentare il format delle finali nazionali della nota kermesse di bellezza è stato Leonardo Lanzilao, direttore marketing di Miss Mondo Italia e storico collaboratore del direttore nazionale Antonio Marzano. Lanzilao nel suo intervento ha sottolineato l’unicità e l’importanza dell’evento. “Questa manifestazione è un’occasione straordinaria di promozione territoriale e culturale. Grazie a partnership consolidate e a una rete organizzativa altamente professionale, siamo in grado di valorizzare Gallipoli e il Salento su scala nazionale e internazionale. Puntiamo sulla bellezza, sulla creatività e sulla professionalità di chi collabora alla riuscita dell’evento, offrendo alle concorrenti un’occasione unica nella vita”.

Il concorso, che coinvolge oltre 10mila iscritte e più di 250 serate di selezione in tutta Italia, porta a Gallipoli le 120 finaliste nazionali, supportate da una squadra di circa 80 specialisti tra influencer, fotografi, videomaker, DJ, coreografi, make-up artist, hair stylist e assistenti, creando un vero e proprio laboratorio di talenti e opportunità nel campo dell’arte, dello spettacolo, della moda e della comunicazione.





Mondo Italia 2026 per il sociale





Oltre alla valorizzazione territoriale, Miss Mondo Italia si distingue per il forte impegno sociale, aderendo al format internazionale “Beauty With A Purpose”. Le finaliste nazionali partecipano attivamente a progetti di beneficenza e iniziative solidali, in collaborazione con l’associazione salentina Cuore e Mani Aperte verso chi soffre OdV, storica partner del concorso. Tra le attività principali, la raccolta di giocattoli e doni destinati ai reparti pediatrici, il supporto a progetti di clownterapia e la partecipazione alla campagna della “Bimbulanza”, un servizio di trasporto sanitario a misura di bambino. “Le fasi finali del nostro concorso – ha detto l’ad di Miss Mondo Italia Maria Rosaria de Simone – rappresentano con i fatti ed i progetti realizzati un mix originale ed unico tra bellezza, talento, promozione territoriale e responsabilità sociale, confermando il concorso come una vetrina internazionale per le giovani donne italiane e un laboratorio di opportunità per la crescita culturale e professionale loro e dello splendido Salento che le ospita da sempre”.



