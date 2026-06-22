Gallipoli, il Praja introduce otto varchi con metal detector per aumentare la sicurezza

GALLIPOLI - La discotecarafforza le misure di sicurezza e introduce un nuovo sistema di controllo agli ingressi con, una tecnologia simile a quella utilizzata negli aeroporti.

L’obiettivo, spiegano i gestori del locale, è garantire un ambiente più sicuro per i frequentatori e prevenire l’ingresso di armi all’interno della struttura, tra le più note e frequentate della movida pugliese.

«Vogliamo fare prevenzione e contrastare il fenomeno dei giovani che girano con coltelli in tasca», ha dichiarato il gestore Pierpaolo Paradiso, spiegando che i nuovi dispositivi hanno anche una funzione di deterrenza contro episodi di violenza.

La decisione arriva dopo alcuni gravi episodi di cronaca che hanno coinvolto il mondo della notte in Puglia, tra cui l’omicidio della 19enne Antonella Lopez, avvenuto a Molfetta nel settembre 2024, e quello di Filippo Scavo a Bisceglie nell’aprile scorso.

Secondo i responsabili del Praja, l’iniziativa, presentata come la prima di questo tipo nel Salento, è stata accolta favorevolmente dai giovani che frequentano il locale. Il nuovo sistema si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione e controllo per rendere gli spazi della movida più sicuri.