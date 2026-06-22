'Sapore di Cinema': una serata di solidarietà sotto le stelle a Cala Diavolo



Il Rotary Club Monopoli, il Rotary Club Rutigliano e la Rotary Wine Appreciation Fellowship, in collaborazione con AIS Puglia – Delegazione Murgia, organizzano “Sapore di Cinema: Calici, immagini & food in riva al mare”, un evento speciale all'insegna della solidarietà, del buon cibo e della convivialità, in programma giovedì 25 giugno alle ore 20.30 nella suggestiva cornice di Cala Diavolo. Il Rotary Club Monopoli, il Rotary Club Rutigliano e la Rotary Wine Appreciation Fellowship, in collaborazione con AIS Puglia – Delegazione Murgia, organizzano “Sapore di Cinema: Calici, immagini & food in riva al mare”, un evento speciale all'insegna della solidarietà, del buon cibo e della convivialità, in programma giovedì 25 giugno alle ore 20.30 nella suggestiva cornice di Cala Diavolo.





La serata offrirà ai partecipanti un'esperienza unica sotto il cielo stellato, tra cinema, degustazioni di prodotti tipici del territorio, ottimi vini e momenti di condivisione. Il contributo di partecipazione è di 25 euro a persona.





L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al Circolo Canottieri Pro Monopoli, con l'obiettivo di sostenere progetti dedicati ai ragazzi con disabilità, offrendo loro nuove opportunità di crescita, inclusione e partecipazione attraverso lo sport.





La serata sarà introdotta da un originale momento di racconto e degustazione, durante il quale quattro vini saranno abbinati ad altrettante scene cult del cinema. Ogni calice diventerà così l'occasione per evocare immagini, emozioni, personaggi e atmosfere, creando un affascinante dialogo tra il linguaggio enologico e quello cinematografico.





Al termine di questa prima parte si apriranno i banchi di degustazione, dove gli ospiti potranno approfondire la conoscenza dei vini protagonisti della serata, accompagnati da proposte food e da un sottofondo musicale pensato per rendere l'esperienza ancora più piacevole e conviviale.





I vini in degustazione saranno:

We Art Bianco Extra Dry Spumante

Minutolo – Terre Carsiche

Tramari – San Marzano

Rosso di Seta – Crifo





L'evento nasce dalla convinzione che ogni persona abbia un valore unico da condividere: ognuno ha qualcosa da imparare e qualcosa da insegnare. Attraverso questo gesto concreto di solidarietà, i Rotary Club promotori desiderano contribuire alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni degli altri.





Come una goccia nell'oceano può fare la differenza, così anche un piccolo contributo può regalare un sorriso e creare nuove opportunità per chi ne ha bisogno.





La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa serata speciale, dove il piacere dello stare insieme si unisce al valore della solidarietà.





Vi aspettiamo a Cala Diavolo per vivere insieme una serata di emozioni, gusto e generosità.





Ho anche sostituito l'espressione "ragazzi diversamente abili" con "ragazzi con disabilità", formulazione oggi generalmente preferita nella comunicazione istituzionale e associativa.